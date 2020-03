LaLiga bekrefter: Ligaen stoppes og Real Madrid satt i korona-karantene

En basketballspiller har testet positivt for smitten, og dermed er hele klubben satt i karantene. Nå bekrefter LaLiga at de stopper ligaspillet.

LaLiga-fotballen stoppes de neste to ukene. Det bekrefter LaLiga på sine offisielle nettsider. De bekrefter også at situasjonen er blitt enda mer seriøs den siste tiden, og fremhever at Real Madrid er satt i karantene.

LaLiga skriver videre at de grunnet korona-situasjonen nå har bestemt seg for at fotball skal stoppes i minimum to uker. De vil deretter ta en ny sjekk om hvordan ståa er etter at denne perioden er over.

Real Madrid har også gått ut på sine hjemmesider og bekreftet at de har et positivt tilfelle av koronasmitte på sitt basketballag, og at begge sportslagene nå settes i karantene.

KORONAVIRUSET: Følg vårt livestudio for siste nytt

Full stopp

Flere troverdige nyhetskilder i Spania meldte om dette tidligere torsdag, blant dem den spanske storavisen Marca. Avgjørelsen kommer dagen etter at det ble bestemt at man skulle stoppe amatørfotballen i Spania i to uker.

Marca skrev at man nå stopper de to neste serierundene av den spanske toppdivisjonen i påvente av mer informasjon rundt hvordan man skal takle den pågående pandemien.

Den første klubben som virkelig er påvirket er Real Madrid. Flere spanske medier, blant dem TV-programmet El Chiringuito, og den spanske radiokanalen Cadena COPE meldte om at det en av spillerne på Real Madrids basketballag har testet positivt for korona.

Det ble senere bekreftet av LaLiga at Real Madrid faktisk er satt i karantene.

Da klubben Real Madrid, fotballag så vel som basketballag, holder til på treningsfeltet Valdebebas, så skal nå hele klubben være satt i karantene, melder blant annet journalisten José Luis Sánchez:

- Alle sportslagene til Real Madrid er nå satt i karantene, og de forlater Valdebebas i en voldsom fart nå som det er blitt funnet ett positivt fun på koronaviruset hos basketballaget, sier Sánchez.

KORONAVIRUSET: Slik påvirker det idretten

15 dager

Cadena COPE skriver i sin oppdatering at etter den positive testen, så er nå samtlige satt i karantene de neste 15 dagene i Real Madrid.

Det informeres videre at det spanske fotballforbundet er blitt informert om smitten hos Real Madrid, og at det nå ser ut til at den eneste løsningen blir at man stopper LaLiga.

Det er blitt bekreftet at LaLiga og det spanske fotballforbundet møtes torsdag for å komme frem til en løsning.

Nyheten om at Real Madrid er satt i karantene kommer under et døgn etter at det ble klart at Juventus-spilleren Daniele Rugani også har testet positivt for korona-smitten.

Den spanske storavisen Marca skrev også at hele Real Madrid nå er satt i karantene som følge av den positive korona-smitten ved Valdebebas. De hevdet da også at det er finnes fellesarealer på treningsanleggene.

Det er nettopp der basketball- og fotballspillerne kan ha møttes, og der man nå skal frykten at smitten kan ha spredd seg. Dermed har alle medlemmene av Real Madrid blitt fraktet ut fra treningsanlegget, melder avisen, som også viser til TV-kanalen La Sexta, der El Chiringuito går.

For Real Madrid er situasjonen dermed kritisk, da de blant annet skal ut bi Champions Leagues åttedelsfinale mot Manchester City i neste. De er i tillegg på andreplass i LaLiga, med kun erkerival Barcelona foran seg.

Les også Norge på tredjeplass i smitteandel