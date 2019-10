Lallana reddet uavgjort for Liverpool mot United

Uavgjort for Ole Gunnar Solskjærs menn mot ligalederen. En gammel United-helt hisset seg imidlertid opp over det som skjedde rett før kampstart.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 1-1:

Marcus Rashford scoret kampens første mål på Old Trafford og det så lenge ut til at Liverpool skulle gå på sitt første ligatap for sesongen.

Fulltrefferen kom etter drøye 35 minutters spill. Liverpool-spillerne var rasende og mente at Divock Origi ble stoppet på ulovlig vis av Victor Lindelöf i forkant av målet, men etter en sjekk med VAR bestemte dommer Martin Atkinson seg for å godkjenne.

Første på 18 måneder



Liverpool hadde en ball i mål mot slutten av første omgang, men Sadio Manés mål ble annullert for hands. Dette skjedde også etter en sjekk med VAR.

Liverpool skapte lite etter pause, men fem minutter før slutt dukket innbytter Adam Lallana opp ved bakre stolpe og styrte inn utligningen. Det endte med 1-1.

Dette var Lallanas første Liverpool-mål siden mai 2017 - 18 måneder.

SCORET: Marcus Rashford satte ballen forbi Liverpool-keeper Alisson Becker. Foto: (NTB scanpix)

Det betyr at Liverpool topper tabellen med 25 poeng etter ni kamper, seks foran Manchester City på andreplass. United er oppe i ni poeng fra ni kamper.

Keane freste i studio

Rett før kampstart på Old Trafford viste Sky Sports bilder fra spillertunellen der flere av brasilianerne som var involvert i søndagens kamp hadde et hyggelig passiar.

Roberto Firmino, Fabinho, Fred og Andreas Pereira snakket sammen og klemte hverandre i minuttene før «hatkampen» ble sparket i gang.

Akkurat det fikk Sky Sports-ekspert Roy Keane til å rase i studio.

Iren var hard som stål i sin aktive karriere og var klar på at han fortsatt har lite til overs for småprat og kroppskontakt av andre former enn knallharde taklinger.

SINNA MANN: Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane. Foto: Simon Cooper (Pa Photos)

- Fotballen har ikke forandret seg så mye, men spillerne har forandret seg. Du skal ut i krig mot dette laget, og så står de der og klemmer hverandre. Snakke sammen kan de gjøre etter kampen, eller ikke snakk med dem i det hele tatt, sier Keane.

- Jeg blir kvalm. Du skal ut i krig mot dette laget, tordnet eksperten.

Rashford scoret

Første omgang var lenge en sjansefattig affære. Manchester United hadde et lite initiativ innledningsvis uten å skape de helt enorme målsjansene.

Først etter 35 minutter kom kampens første, store sjanse, og den tilfalt Roberto Firmino og Liverpool. Sadio Mané fant angrepsmakkeren og Firmino fyrte av fra rundt 14 meters hold. Skuddet var litt slapt og David De Gea reddet.

Like etter skulle det smelle i andre enden av banen. United satte fart da Victor Lindelöf snappet ballen fra Divock Origi. Daniel James fosset ned høyreflanken og la inn foran mål. Der kom Marcus Rashford og styrte inn ledermålet.

Liverpool mente at Origi skulle hatt frispark i situasjonen i forkant av angrepet som endte med scoring og dommer Martin Atkinson sjekket opp situasjonen med VAR, men konklusjonen ble at scoringen ble stående og United var i ledelsen.

PROTESTER: LIverpool-spillerne protesterte i etterkant av Marcus Rashfords ledermål. Foto: (NTB scanpix)

Forbannet Klopp

Jürgen Klopp så ut til å være meget misfornøyd med den avgjørelsen. Den tyske Liverpool-manageren hadde heftige diskusjoner med fjerdedommeren.

Rett før pause trodde Liverpool at utligningen var et faktum. Sadio Mané ble spilt igjennom og satte ballen i nettet bak David De Gea, men igjen ble det VAR.

TV-reprisen viste at ballen var borti hånden til Liverpool-angriperen i det han mottok ballen og dermed hadde ikke dommer noe annet valg enn å annullere målet.

Da lagene gikk til pause sto det dermed fortsatt 1-0 til hjemmelaget.

Lallana reddet poeng



En skulle tro at Liverpool kom til å gå ut i hundre etter pause, men vertene hadde god defensiv kontroll på rivalene og bortelaget skapte få målsjanser.

Etter 67 minutter fikk United en brukbar sjanse da Rashford dro seg fri og fyrte av fra rundt 20 minutter, men skuddet langs bakken snek seg like utenfor.

Liverpool slet med å skape det helt store, men fem minutter før slutt dukket innbytter Adam Lallana opp og sørget for utligning. Andy Robertson fant lagkompisen ved bakre stolpe og Lallana fikk en enkel jobb med å sette 1-1.

Mot slutten var Liverpool nærmere seieren enn vertene, men det ble ikke flere scoringer i Manchester og dermed ble det ett poeng til hvert av lagene.