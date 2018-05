Lambert ferdig i Stoke, ny PL-rekord for managerskifter

Paul Lambert er ferdig som manager i Stoke etter nedrykket fra Premier League. Ifølge klubben skjer det i gjensidig forståelse.

Lambert etterfulgte Mark Hughes i jobben i januar, men maktet ikke å berge laget fra nedrykk. Han er den 15. manager som mister jobben i en Premier League-klubb denne sesongen, og det er ny rekord.

Tidligere fredag besluttet Swansea at Carlos Carvalhals kontrakt ikke fornyes etter nedrykket. Dermed kom man opp i fire managere som mistet jobben bare denne uken. Tidligere skjedde det med Sam Allardyce i Everton og David Moyes i West Ham.

Det var 10 managerbytter mens serien pågikk, i tillegg til avgjørelsen om at Arsène Wenger var ferdig i Arsenal ved sesongslutt.

I en uttalelse fra Stoke får Lambert skryt for profesjonell innstilling og stor arbeidsinnsats, men det heter at man nå må se mot framtiden. Klubben vant bare to av de 15 kampene under Lamberts ledelse.

En av dem kom borte mot Swansea i siste runde. Da var Stoke allerede fortapt, men resultatet beseglet Swanseas skjebne.

– Vi vil utnevne en ny manager så snart som mulig slik at vedkommende får tid til å forberede utfordringen det er å spille i mesterskapsserien neste sesong, heter det i uttalelsen fra klubben.

Lambert takker i samme pressemelding spillerne og staben, og ikke minst klubbens tilhengere for deres støtte.

– Han ser fram til sin neste utfordring, men ønsker Stoke lykke til neste sesong, står det.



