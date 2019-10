Lamine Diaby Fadiga er løslatt av Nice etter tyveri

Innrømmet skyld da politiet ble innblandet.

Lamine Diaby Fadiga har innad i den franske klubben Nice vært omtalt som et av klubbens største talenter på lang tid.

Nylig signerte 18-åringen sin første proffkontrakt med Nice, men nå er den kontrakten blitt terminert. Årsaken?

Fadiga har innrømmet at han stjal klokken til Danmark-stjernen Kasper Dolberg. Klokken skal ha hatt en verdi på 70.000 euro - eller omtrent 700.000 norske kroner.

I en pressemelding forklarer den franske klubben årsaken til avgjørelsen:

«OGC Nice og Lamine Diaby Fadiga har gått hver sin vei på tirsdag. Etter at det ble kjent at han hadde stjålet klokken til Kasper Dolberg i garderoben har klubben bestemt at kontrakten hans termineres med umiddelbar effekt. Klubben kan ikke akseptere slik oppførsel som går stikk i strid med hva klubben står for».

NICE-STJERNE: Kasper Dolberg gikk fra Ajax til Nice i sommer. Foto: Yann Coatsaliou (AFP)

Spanske AS skriver at til tross for at Dolberg tidlig gjorde klubben oppmerksom på den savnede klokken, vegret klubben seg for å involvere seg. Det var først da dansken kontaktet politiet at lagkameraten innrømmet tyveriet.

Fadiga skal ha beklaget til Dolberg, de øvrige lagkameratene og til hovedtrener Patrick Vieira.

Det er ikke ventet at Fadiga vil gå lenge uten klubb. Skal vi tro franske L´Equipe så vil 18-åringen nå signere for Paris FC, som spiller i Ligue 2. Der vil han i så fall kjempe om spissplassen med Jeremy Menez, som nylig signerte for Paris-klubben.