Lampard advarer Liverpool: - Ikke bli for arrogante

Det ble ampert mellom de to trenerbenkene da Liverpool bydde opp til gullfest i møtet med Chelsea på Anfield.

Ligagullet var i boks for lengst, men etter at Chelsea ble slått 5-3 på Anfield, mottok Liverpool det synlige beviset på årets suksessesong, da kaptein Jordan Henderson endelig kunne løfte Premier League-trofeet.

Naby Keita, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino og Alex Oxlade Chamberlain scoret målene for vertene, mens Olivier Giroud, Tammy Abraham og Christian Pulisic reduserte for gjestene.

Underveis i kampen oppstod det munnhuggeri mellom de to lagenes trenerbenker, og Chelsea-manager Frank Lampard var tydelig misfornøyd.

- Ikke bli for arrogante

Etter kampen advarte han Liverpool om ikke å bli for kjepphøye, selv om klubben har sikret seg ligagullet denne sesongen.

- Jeg har ingen problemer med Jürgen Klopp. Han har gjort det fantastisk, men det går en hårfin balansegang når du vinner. Gratulerer til Liverpool Football Club, men ikke blir for arrogante på grunn av det, sa Lampard til Sky Sports.

Ifølge Daily Mail opplevde Chelsea-manageren at Liverpool-benken feiret overdrevent foran Chelsea-benken etter at Trent Alexander-Arnold dunket inn Liverpools andre for dagen.

Frustrasjonen ble ikke mindre av at Lampard mener det ikke burde vært noe frispark i utgangspunktet.

- Jeg synes ikke det var frispark mot Kovacic. Det var mye som gikk imot, og i kampens hete kan du bli emosjonell. Det var det, sa Lampard.

Kampen om Champions League

Nå er det kampen om en plass blant de fire beste som gjelder for Chelsea, når Wolves er motstander i siste serierunde.

- Vi spiller hjemme på the Bridge og får en ordentlig sterk motstander på besøk. Det er opp til oss selv. Jeg har tro på spillerne. Vi må holde det gående i en kamp til i ligaen, sa Lampard.

Manchester United møter Leicester på bortebane i siste serierunde, og for Ole Gunnar Solskjærs menn vil uavgjort være nok for å sikre Champions League-spill.