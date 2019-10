Lampard er forbannet på trenerkollega: - Det er ikke noe å le av

Frankrike-sjef Didier Deschamps får Chelseas manager til å hisse seg opp.

Chelsea-manager Frank Lampard skal være rasende etter at midtbanespiller Ngolo Kante kom tilbake skadet fra landslagspausen som nylig ble avsluttet.

Kante, som har slitt med skader innledningsvis denne sesongen og kun spilt i fire av åtte ligakamper for de blå fra London, har nå problemer med lysken.

Han skal ha pådratt seg denne skaden under oppvarmingen før Frankrikes EM-kvalifiseringskamp mot Island fredag i forrige uke, og måtte stå over kampen.

Frankrike-trener Didier Deschamps valgte likevel å beholde Kante i landslagstroppen, framfor å sende ham tilbake til London for behandling.

- Ikke noe å le av



Det er dette som får manager Lampard til å se rødt. Den tidligere manageren har nylig også hatt opphetede diskusjoner med Deschamps angårende spilletiden til spissen Olivier Giroud.

- Da Kante måtte trekke seg fra den første kampen, så ble han testet igjen dagen før neste kamp. På de tidspunktet var det helt klart at han ikke kunne spille, sier Chelsea-sjefen ifølge Sky Sports.

Kante rekker heller ikke Chelseas møte med Newcastle lørdag.

IRRITERER LAMPARD: Frankrike-sjef Didier Deschamps. Foto: Christophe Archambault (AFP / NTB scanpix)

- Han satt på benken i den andre kampen, det viser virkelig en mangel på kommunikasjon, det er ikke noe å le av, sier manageren.

- Våre leger holdt kontakten, men det var informasjon som aldri kom tilbake til oss. Det er ting jeg forventer at vi blir informert om. Det er det jeg mener med dårlig kommunikasjon, sier Chelsea-sjefen videre.

- Forstår det



Konflikter mellom klubb og landslag i etterkant av landskamper er ikke et ukjent fenomen og skulle en spiler komme tilbake skadet, ser klubbmanageren som regel sitt snitt til å lange ut mot landslagsledelsen.

- Jeg forstår at spillerne hører til landslaget når de ute slik, men her var det jo helt klart at han ikke var klar for kamp og fra det øyeblikket så skulle vi gjerne sett at Kante kom tilbake hit så vi kunne behandle ham, sier Lampard.

Chelsea må også klare seg uten Andreas Christensen og Antonio Rüdiger til møtet med Newcastle, mens Ross Barkley og Mateo Kovacic er tilgjengelige for spill, etter småskader.

Chelsea ligger på femteplass i Premier League etter åtte serierunder. Klubben har sanket 14 poeng så langt i det som er Lampards første sesong som manager der.