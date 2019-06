Lampard får tillatelse til forhandle om Chelsea-jobben

Chelsea-legenden Frank Lampard er ett steg nærmere å bli manager i sin gamle klubb. Tirsdag fikk han tillatelse av Derby til å snakke med blåtrøyene.

– Derby County Football Club kan bekrefte at de har gitt Chelsea tillatelse til å snakke med Frank Lampard om den ledige managerjobben på Stamford Bridge, skriver Derby i en uttalelse.

– Med sesongoppkjøringen rett rundt hjørnet for begge klubber er det vårt håp at dette vil la Chelsea konkludere raskt, heter det videre.

Lampard har vært Derby-manager i én sesong etter at han la opp som spiller i 2016. Han spilte over 600 kamper for Chelsea i årene 2001 til 2014.

Maurizio Sarri ga seg nylig som Chelsea-manager etter én sesong for å bli hovedtrener i Juventus. Nå ligger det meste til rette for at han erstattes av Lampard.

