Lampard går til angrep på «urettferdig» romjulsprogram: – Går utover kvaliteten

Chelsea-manager Frank Lampard er frustrert over at laget hans får kortere tid mellom romjulskampene enn rivalene i Premier League-toppen.

Hvert år er det lag som sitter igjen med svarteper når romjulsprogrammet i engelsk fotball blir spikret. Denne sesongen var det Chelsea som kom dårligst ut. I løpet av 48 timer skal de blåkledde møte byrival Arsenal borte og Aston Villa hjemme.

Lampard mener det gjør det umulig for ham å stille toppet i begge kamper. Chelsea-manageren reagerer på at Manchester United får hvile i tre dager, mens Liverpool og Tottenham har fire dagers pause.

– Det er to kamper på 48 timer. Jeg prøver ikke å være smart her, men det er et viktig poeng for oss å få fram. Det er andre lag i toppen som får spille to kamper på tre dager. Det går utover kvaliteten i Premier League, og det er en risiko for spillerne å spille begge kampene. Alle vet det, sier Lampard, ifølge The Guardian og flere engelske medier.

42-åringen viser videre til at både Chelsea og Aston Villa ba om å få en ekstra fridag, men fikk blankt avslag fra Premier League og TV-selskapene.

– Jeg kan ikke se hvordan det er rettferdig. Det blir feil, og det vil ikke være det beste for spillerne som presterer på øverste nivå. Forstå meg rett: Aston Villa har det samme problemet som oss. Jeg sier bare at vi ikke får den samme hvilen som andre lag får, sier Lampard.

