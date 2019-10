Lampard om forholdet til Mourinho: - Vi tekster fra tid til annen

Chelsea-manageren avslører at hans tidligere manager sendte ham en melding etter stortapet mot Manchester United i ligaåpningen.

Lampard hadde Mourinho som manager i totalt fem år under portugiserens to perioder som Chelsea-manager.

Nå er det Lampard som sitter i managerstolen til London-klubben, mens Mourinho fortsatt er uten managerjobb etter å ha fått sparken i nettopp Manchester United like før jul i 2018.

Etter en imponerende sesong som Derby-manager, ble Lampard hentet til Chelsea før denne sesongen. Den tidligere midtbanespilleren fikk imidlertid en marerittstart på sesongen da Solskjær kunne juble for 4-0-seier på Old Trafford.

Nå avslører Lampard at Mourinho, som nå blant annet tar oppdrag som ekspert for Sky Sports, sendte ham en melding etter stortapet.

- Vi tekster fra tid til annen, sier Lampard til TalkSport før han fortsetter.

- Vi gjorde det litt i starten av sesongen rundt Manchester United-kampen da han sendte meg litt stikk, sier han.

STORSEIER: Ole Gunnar Solskjær fikk en drømmestart på sesongen med 4-0-seier mot Frank Lampards Chelsea. Etter kampen fikk Chelsea-manageren en melding av José Mourinho. Foto: Oli Scarff (AFP)

Sky Sports-ekspert



Mourinho satt i Sky Sports-studioet under den nevnte kampen, og pekte ut Mason Mount, Tammy Abraham og Andreas Christensen som spillere som manglet litt erfaring.

Portugiseren, som fikk sparken i Chelsea i løpet av 2014/2015-sesongen, foreslo at Lampard heller burde ha brukt mer kjente spillere som Marcos Alonso, N'Golo Kante og Olivier Giroud.

Lampard, som ikke har muligheten til å hente nye spillere inntil neste sommer som følge av klubbens overgangsnekt, forsvarte i etterkant sin tropp etter å ha blitt konfrontert med uttalelsene.

Han har også understreket at han ikke bryr seg om meninger utenfra.

- Det går helt fint. Jeg satt i ekspertstolen et år, så jeg forstår at de må mene ting, sier Lampard og bekrefter at han og Mourinho har kontakt.

BEKJENTE: Mourinho og Lampard ledet hvert sitt lag da Manchester United og Derby møttes i ligacupen forrige sesong. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Femteplass

Mens Mourinho har vært ute av managersirkuset etter at han måtte pakke sakene i Manchester i desember, ledet Lampard sitt daværende Derby-lag til playoffinalen i Championship.

Etter den fæle sesongstarten har Lampard maktet å heve sitt Chelsea-lag, og London-klubben ligger på femteplass med 14 poeng etter åtte serierunder.

Lørdag venter Newcastle på Stamford Bridge for Lampard som må klare seg uten både Andreas Christensen og Ruben Loftus-Cheek som er ute med skader. Også N'Golo Kanté har slitt med et lyskeproblem, og er høyst usikker til kampen mot Newcastle.