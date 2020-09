Lampard slår tilbake mot Klopps uttalelser

- For noen klubber virker det ikke viktig hvor usikker framtiden ser ut, der de eies av stater og oligarker, sa Jurgen Klopp nylig. Nå slår Frank Lampard tilbake.

Det gikk hardt for seg på sidelinjen da Liverpool og Chelsea møttes i nest siste serierunde i Premier League forrige sesong.

Frank Lampard reagerte kraftig mot Liverpool-benken og etterpå advarte han den nybakte seriemesteren mot å bli for arrogante.

I opptakten til inneværende Premier League-sesong har det også vært antydninger til gnisninger mellom toppklubbenes managere.

Jurgen Klopp og José Mourinho er blant de som har uttalt seg kritisk mot konkurrentenes pengebruk inn mot årets sesong.

Klopp: - Vi er en annerledes klubb

Mens Mourinho uttalte at Lionel Messi bare kunne signere for en klubb som ikke respekterer Financial Fair Play-reglene, kom Jürgen Klopp med følgende uttalelse:

- Vi lever i en verden full av usikkerhet. For noen klubber synes det imidlertid ikke så viktig hvor usikker fremtiden er, der de eies av stater og oligarker. Det er sannheten.

- Vi er en annerledes klubb. Vi kom til Champions League-finalen for to år siden, vant den i fjor og ble Premier League-mestere forrige sesong, ved å være klubben vi er - ved å bli styrt på den måten denne klubben styres. Vi kan ikke endre det over natten og plutselig si at vi vil oppføre oss som Chelsea, som har signert mange nye spillere.





Lampard: - Liverpool har brukt mye penger

På en pressekonferanse i forbindelse med mandagens møte med Brighton ble Chelsea-manager Frank Lampard konfrontert med uttalelsene.

- Realiteten er, sett bort fra kanskje Leicester, som var en utrolig historie, så har de fleste klubber som har vunnet ligaen i moderne tid, rekruttert bra og på et høyt nivå økonomisk, sier Lampard ifølg Daily Mail.

- Du kan bare gå gjennom Liverpool-spillerne. Van Dijk, Alisson, Fabinho, Keita, Mané, Salah. Det er utrolige spillere, som kom med en dyr prislapp. Liverpool har gjort det over en lengre periode.

Chelsea på sin side har, etter et års overgangsnekt, hentet inn Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Thiago Silva og Ben Chilwell denne sommeren.

- Det vi har gjort etter forbudet er å adressere situasjonen og forsøke å forebedre oss. Vi vet at Liverpool har brukt store summer. Vi vet at de har en fantastisk trener, og vi vet de har fantastiske spillere. Det smarte Liverpool har gjort, er å tro på treneren sin og systemet deres gjennom flere år. Det er en flott historie, men det er en historie der de har brukt mye penger på spillere, konkluderer Lampard.

Chelsea serieåpner borte mot Brighton mandag kveld klokken 21.15.