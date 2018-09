Lampard slo ut læremester Mourinho etter straffedrama på Old Trafford

Det er mye som skurrer i Manchester United om dagen. Tirsdag røk José Mourinhos menn ut av ligacupen etter straffetap hjemme mot Frank Lampards Derby.

Etter i alt 15 perfekte straffer bommet United-forsvarer Phil Jones fra ellevemeteren. Dermed var storklubben ferdig med ligacupen allerede etter første kamp.

Før straffesparkkonkurransen så Derby ut til å ha avgjort oppgjøret, men fem minutter på overtid ruvet Marouane Fellaini i luften og stanget inn 2-2. Da var det fortsatt håp for Mourinhos lag, men det endte likevel med cupexit.

Lampard kunne glise for seier over læremesteren. Han spilte i sin tid under Mourinho i Chelsea.

Tirsdagens tap kommer på toppen av noen dårlige dager for Manchester United. I timene før avspark meldte britiske medier at Mourinho hadde strippet Paul Pogba for kapteinsansvar. I et allmøte med spillerne skal portugiseren ha sagt at han aldri mer vil gi Pogba kapteinsbindet så lenge han er manager.

Den franske midtbanestjernen var kritisk til Uniteds angrepsspill etter 1-1-kampen mot Wolverhampton sist helg. Det likte Mourinho åpenbart dårlig.

Keeper utvist

Jack Marriott sendte Derby-fansen til himmels da han scoret på en retur fra reservekeeper Lee Grant i det 85. minutt. Han hadde vært på banen i seks minutter.

United fikk en perfekt åpning med scoring av Juan Mata etter tre minutter, men vertene skulle vise seg å få en stri kveld. Harry Wilson utlignet på frispark etter en time, og seks minutter senere klønet United-keeper Sergio Romero det skikkelig til.

Argentineren feilberegnet totalt og handset utenfor egen 16-meter. Dommer Stuart Attwell kunne ikke gjøre annet enn å dra opp det røde kortet. Inn kom 35 år gamle Grant som erstatter, og han fikk mer enn nok å henge fingrene i.

Grant kunne imidlertid ikke stoppe Marriott fra å gi Derby 2-1. Da trodde mange på Old Trafford at det var over. Det var ikke få som tuslet betuttet ut stadionportene og ikke fikk med seg Fellainis kontante hodestøt fem minutter på overtid.

Fra denne sesongen går ikke ligacupkamper som ender uavgjort til ekstraomganger. I stedet går man rett til straffesparkkonkurranse.

Burnley utslått

Burnley ble offer for dagens andre cupbombe da Burton fra nivå tre vendte til 2-1-seier. Kevin Long ga Premier League-laget ledelsen, men Liam Boyce og Jamie Allen sendte Burton til 4. runde for første gang i klubbens historie.

Regjerende ligacupmester Manchester City tok seg greit av Oxford. Gabriel Jesus, Riyad Mahrez og Phil Foden gjorde målene i 3-0-seieren borte mot League One-klubben.

I dagens eneste kamp mellom to eliteserieklubber vant Leicester 3-1 på straffespark borte mot Wolverhampton etter 90 målløse minutter. Danny Ward reddet tre straffer for Leicester.

King og Sørloth videre

Joshua King spilte de siste 20 minuttene som innbytter i Bournemouths 3-2-seier over Blackburn. Callum Wilson ble matchvinner fire minutter på overtid.

I Premier League venter Alexander Sørloth fortsatt på å få starte sin første kamp for sesongen, men i ligacupen var han endelig i Crystal Palaces startoppstilling i bortemøtet med West Bromwich.

Nordmannen kom ikke på scoringslista, men så Andros Townsend (2) og Patrick van Aanholt klare det i 3-0-seieren. Sørloth noterte en assist.

Stefan Johansen var ikke i troppen da Fulham slo Millwall 3-1 i en kamp der Harvey Elliott (15 år og 174 dager) ble klubbens yngste spiller noensinne. Alexander Tettey var ikke med da hans Norwich slo Wycombe 4-3 med hattrick av Jordan Rhodes.

