Landskampen mellom Norge og Israel avlyst

NFF bekrefter at det ikke blir noen privatlandskamp på Ullevaal onsdag.

Nye vurderinger fra Helsedirektoratet har ført til at Helsedirektør Bjørn Guldvog sterkt anbefaler at kampen ikke blir spilt, skriver NFF i pressemeldingen.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, synes det er trist å avlyse en kamp bare noen timer før avspark, men at det samtidig understreker alvoret i situasjonen.

- Over 500 landskamper i Europa er gjennomført denne høsten. Derfor er vi trygge på at protokollene gir den nødvendige smittevernfaglige rammen rundt kampene som spilles. Når nå helsemyndighetene er usikre på risiko for spredning etter et smitteutbrudd i den israelske troppen og anbefaler å avlyse kampen, så følger vi selvsagt dette, sier Bjerketvedt.

Mathisen: - Amatørmessig

Tirsdag ble det kjent at Israel-spilleren Mu’nas Dabbur hadde fått påvist korona etter ankomst Norge. Hoffenheim-spilleren ble satt i isolasjon - det samme gjelder tre spillere han hadde vært i nærkontakt med.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det var riktig å avlyse kampen, men undrer seg over hvorfor ikke avgjørelsen ble tatt tidligere.

- Det var det eneste riktige å gjøre, selv om det skjedde alt for sent. Jeg synes det er amatørmessig at det skjedde på den måten, bare seks timer før kampstart, sier Mathisen til Nettavisen.

Svendsen: - Opptatt av trygge rammer

Fotbalpresident Terje Svendsen har forståelse for at det stilles spørsmål rundt forsøk på gjennomføring av landskamp når smittetallene går opp, men forsikrer om at alt skjer innenfor UEFAs protokoll for smittevern.

- Dette er ett av flere dilemma vi har stått i det siste året. I hele år har vi vært opptatt av å gjennomføre aktivitet innenfor smittevernfaglige trygge rammer. Aldri på bekostning av smittevern, sier Svendsen i pressemeldingen.

Da privatlandskampen ble avlyst, er neste oppgave for Lars Lagerbäcks menn Nations League-møtet med Romania i Bucuresti søndag. Deretter står Østerrike for tur i samme turnering i Wien onsdag.

