Landslaget reiser med redusert tropp til Romania og Østerrike

Norges Fotballforbund (NFF) har bestemt seg for at de kommende Nations League-kampene skal spilles, men ikke alle får reise.

Artikkelen oppdateres!

Koronaviruset har skapt problemer for det norske A-landslaget denne uken. Onsdag valgte NFF å avlyse privatkampen mot Israel på Ullevaal stadion etter sterk anmodning fra norske helsemyndigheter.

Fredag kom meldingen om at visekaptein Omar Elabdellaoui hadde testet positivt for Covid-19.

Det var ble dermed knyttet usikkerhet til om Norge i det hele tatt kunne spille de kommende Nations League-kampene mot Romania og Østerrike.

I en pressemelding sent fredag kveld opplyser NFF at de har sett på ulike måter å gjennomføre kampene på.



Spillere fra Eliteserien må bli hjemme



Konklusjonen har blitt at Norge skal spille kampene, men at spillere fra norske klubber ikke blir med til Bucuresti og Wien.



- Dette er en krevende situasjon med mange dilemmaer. Vi ønsker ikke å utfordre unntaket vi har fått for innreisekarantene. Vi tenker derfor å la spillere som spiller i norske klubber være igjen i smittekarantene i Norge, sier fotballpresident Terje Svendsen.

- Dette gjør vi for å hindre at det sprer seg smitte i det norske samfunnet. Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere som er bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, forklarer fotballpresidenten.

Endringene fører til at André Hansen, Sondre Rossbach, Marius Lode, Patrick Berg og Markus Henriksen nå må bli hjemme i Norge.

Bare én keeper igjen

Med både Hansen og Rossbach ute av den norske troppen, så har landslagssjef Lars Lagerbäck for øyeblikket kun én målvakt igjen å ta av.

Rune Jarstein som til vanlig spiller for Hertha Berlin er akkurat nå den eneste keeperen som kan få reise til Romania.

Keepertrener Frode Grodås har foreløpig ikke svar på Nettavisens spørsmål om de kommer til å hente inn en ekstra målvakt til de kommende kampene.

Pressesjef Svein Graff skriver imidlertid i en sms til Nettavisen at «de jobber med det».

Den norske troppen reiser til Romania allerede lørdag.

- Viktige kamper



Martin Ødegaard og Stefan Johansen er i landslagets kapteinsteam.

De sier i en uttalelse at de kommende Nations League-kampene betyr mye for dem sportslig.

- Dersom vi ikke stiller lag betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko. Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang, sier Johansen og Ødegaard.

Norge møter Romania i Bucuresti søndag, mens det onsdag venter nytt borteoppgjør mot Østerrike i Wien.

NFF opplyser om at de har vært i kontakt med det rumenske fotballforbundet som ønsker det norske laget velkommen.

De skriver også i pressemeldingen at ingen andre i troppen har fått påvist smitte med unntak av Elabdellaoui.

Troppen ble testet senest fredag og samtlige 33 prøvesvar var negative.

