Landslagets EM-lekse: Tiden sammen er største forbedring

Kvinnelandslaget i fotball har snakket mye om hvor mye de lærte av EM-fiaskoen for to år siden. NTB ba flere av dem om å nevne det viktigste.

– Tidsaspektet var kjempeviktig, kanskje det aller viktigste. Jeg kan ikke si at vi gjorde feil forrige gang, for vi hadde den tiden vi fikk. I år var vi tidlig ute og sa at vi trenger mer tid sammen, og takket være godt samarbeid med klubbene og TFK (Toppfotball Kvinner) har vi fått det, sier landslagssjef Martin Sjögren.

– Vi har nesten ti dager mer enn vi hadde før EM i 2017, og det er den største forskjellen fra da.

Flere av spillerne trekker fram akkurat det samme.

– Vi hadde veldig kort tid sammen før EM. Nå har vi fått mye mer tid sammen. Vi får trent mye bedre, blir bedre kjent med hverandre og kan jobbe med hvordan vi ønsker å være som gruppe og hvordan vi ønsker å prestere ute på banen, sier Kristine Minde.

– Vi har mye mer tid sammen, og med spillere som har vært med lenge. Vi har hatt en del fellestreninger allerede og har jobbet godt med måten vi vil spille. Vi reiser til mesterskapet mye bedre forberedt, og det er den største forskjellen, sier Ingrid Moe Wold.

Noen nevner også andre ting.

– Denne gang skal vi ta tak med en gang hvis det ikke blir bra nok på trening, i stedet for å la det gå en stund. Vi tar ting med en gang de dukker opp i stedet for å la det ligge og vente, sier Guro Reiten.

– Jeg har ikke tenkt så mye tilbake på EM, for jeg føler det er så lenge siden. Nå handler alt om å gjøre det bra på trening her, og at det skal kjennes bra. Men vi har selvfølgelig vært inne på et «worst case»-scenario, dersom vi kommer inn i en dårlig stim og får en dårlig start i mesterskapet, sier Caroline Graham Hansen.

Det skjedde forrige gang, og Norge greide ikke å komme seg ut av det. Det endte med tap i alle tre gruppekamper og hjemreise fra EM uten å ha scoret et eneste mål.

– Vi er forberedt på at vi kan få en dårlig start etter å ha vært i den situasjonen før, men samtidig er vi et helt annet lag enn vi var for to år siden. Jeg vil heller peke på at vi er et veldig godt lag nå, og det er vår største styrke, sier «Caro».

