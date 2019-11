Landslagets inspirerende gulrot: EM-kamp mot England på Wembley

Betydningsfattige kamper mot Færøyene og Malta runder av landslagsåret, men om bare sju måneder kan neste oppgave være England i EM-sluttspill på Wembley.

For 10. gang på rad runder landslaget for menn av en kvalifisering uten å ta seg gjennom nåløyet. Vanligvis betyr det at sluttspilltørken forlenges med to år, men denne gang venter alle tiders ekstrasjanse rett rundt hjørnet.

I mars er det nasjonsligaomspill om en EM-plass, og i potten ligger kamper på Wembley i London og Hampden Park i Glasgow. Alt tyder nemlig på at Norge med seier i omspillet havner i gruppe D og møter blant andre England.

– Hvor kult det blir får vi tenke på om det blir slik. Akkurat nå gjelder det bare å kvalifisere oss, sier Alexander Sørloth til NTB.

Trekningen av sluttspillet finner sted først 30. november, men det er lagt så mange føringer for plasseringen av lag i grupper at mye allerede kan spås med stor sikkerhet.

Tar skottenes plass?

Årsaken er at alle de 12 vertslandene for sluttspillet skal få spille hjemme i gruppespillet dersom de kvalifiserer seg. Skottland er allerede klar for nasjonsligaomspill for C-divisjonen, og vinneren av det omspillet går dermed i utgangspunktet inn i gruppe D, som avvikles i London og Glasgow. Det er den plassen Norge skal kjempe om.

Noen forbehold er det. Blant annet er det en mulighet for at Romania havner i det samme omspillet, og i så fall åpnes muligheten for at vinneren sendes til gruppe C. Den skal avvikles i Amsterdam og Bucuresti.

UEFA varsler også i turneringsreglementet om at det må åpnes for fleksible løsninger dersom ulike kriterier kolliderer. Blant annet er det bestemt at noen lag på grunn av politiske konflikter ikke kan plasseres i visse byer i gruppespillet.

Taper ikke

Norge er ubeseiret i sine sju siste kvalifiseringskamper og vil med høy sannsynlighet øke den rekka til ni før det blir alvor i mars. Serbia blir med overveiende sannsynlighet motstander i semifinalen 26. mars og kommer til et Ullevaal der Norge ikke har tapt siden september 2016.

Vinner Norge semifinalen, blir det finale fem dager senere mot Skottland eller et annet og hittil ukjent lag. I øyeblikket ligger det an til trekning mellom Bulgaria, Israel og Romania om hvem som skal møte skottene i semifinale. Arena for omspillsfinalen avgjøres ved trekning.

Norge har fortsatt en teoretisk sjanse til å bli nummer to i sin gruppe og sikre EM-plass allerede i høst, men det forutsetter masse hjelp i andre kamper. Det grundige nettstedet football-rankings.com anslår Norges sjanse for å bli gruppetoer til 0,29 prosent, mot 89,69 prosent for Sverige og 10,02 for Romania.

(©NTB)