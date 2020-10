Landslagsaktuelle Normann med assist og utvisning da Rostov tapte

Mathias Normann ble utvist etter to gule kort i kampen mot Sotsji i russisk eliteserie i fotball søndag. Hans Rostov tapte til slutt 2-4 med ti mann på banen.

Normann hadde allerede fått et gult kort i 1. omgang da han på stillingen 1-1 ble utvist etter 63 minutter.

Den norske landslagsprofilen ble forbannet og sa klart ifra etter å ha blitt taklet av Sotsjis Christian Noboa. Dommer Evgeni Turbin valgte å gi begge spillerne hvert sitt gule kort, og dermed ble Normann utvist med sitt annet for dagen.

24-åringen fra Svolvær var tydelig misfornøyd med avgjørelsen og klappet i hendene sarkastisk da han gikk av banen.

Minuttet før det røde kortet hadde Normann bidratt til at Rostov utlignet Sotsjis tidlige ledelse. Nordmannen slo nærmest blindt i bakrom og traff perfekt til Alexey Ionov som utlignet til 1-1.

Men med ti mann på banen etter Normanns utvisning ble det for tøft for Rostov. To minutter etter det røde kortet tok Sotsji ledelsen på nytt etter en flott volley av Artur Yusupov.

Dmitri Poloz utlignet på nytt etter 74 minutter, men to mål av Anton Zabolotnyi mot slutten av kampen sørget for 4-2 til Sotsji.

Normann reiser nå til Norges landslagssamling før skjebnekampen i EM-omspillet mot Serbia kommende torsdag.

Midtbanespilleren spilte fra start for Norge både i kampen mot Østerrike og Nord-Irland i september og er aktuell for en plass i startoppstillingen mot Serbia.

