Landslagsassistent «Perry» om Ødegaards språkkunnskaper: - Veldig imponerende

Martin Ødegaard er allerede så varm i trøya i La Liga at han gjennomfører intervjuer på spansk. Per Joar Hansen er blant dem som lar seg imponere.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): For det er ikke bare på banen Ødegaard imponerer.

Mot Mallorca søndag ble han matchvinner da han satte inn 1-0 like før slutt, men også etter kampslutt imponerte den 20 år gamle drammenseren.

Det er ingen hemmelighet at Norges kanskje mest kjente 20-åring tar spanskkurs nå som han er tilbake i Spania, men det vakte likevel oppsikt da han, uten nevneverdige problemer, svarte på spansk i det offisielle «post match»-intervjuet etter kampen på Mallorca.

Intervjuet har fått flere i sosiale medier til å hylle Ødegaard, og også landslagsassistent Per Joar Hansen har latt seg imponere av hvor fort den norske juvelen har lært seg spansk.

- Det er helt utrolig. Veldig imponerende, og helt fantastisk, sier «Perry» til Nettavisen etter å ha tatt ut blant annet Ødegaard til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige.

IMPONERT: Per Joar Hansen er imponert, men ikke overrasket over Martin Ødegaards start i Spania. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lars Lagerbäcks høyre hånd poengterer viktigheten av at spillere lærer seg språket når de kommer til en klubb i et nytt land med en ny kultur, og Ødegaard har til VG uttalt at det hjelper å kjenne både språket og kulturen i Spania.

«Perry» er imidlertid ikke overrasket over at ting har gått så fort som det har gjort med nettopp Ødegaard.

- Han overrasker meg ikke lenger, for han har en sånn ydmykhet og holdning til fotball, i tillegg til det rundt, som er utrolig voksent til å være så ung. I tillegg har han et bra apparat rundt seg. Han har en far som både er trener og har masse kamper i norsk toppfotball og som også er en fornuftig kar, sier landslagsasisstenten og nevner Ødegaards agent Bjørn Tore Kvarme i samme åndedrag som far Hans Erik Ødegaard.

SPANSK: Martin Ødegaard gjennomførte intervjuet etter kampen mot Mallorca på spansk. Foto: Skjermdump/Strivesport.com

Roser klubbvalget

Landslagssjef Lars Lagerbäck poengterer mye av det samme som sin assistent, og heller ikke han er nevneverdig overrasket over at Ødegaard allerede nå evner å gjennomføre intervjuer på et fremmed språk.

- Det er imponerende, men jeg har lært ham å kjenne som en smart gutt som er veldig ambisiøs. Er det noen spillere som vil snakke med meg om å flytte til et annet land, pleier jeg alltid å si de burde lære seg språket så fort som mulig, for det er mye lettere å komme seg inn i et lag når man henger med på «snakket», sier svensken.

Og det er ingen tvil om at Ødegaard har kommet seg inn i varmen hos La Real. Den norske landslagsstjernen fikk samfulle 90 minutter både i serieåpningen mot Valencia og i den nevnte kampen mot Mallorca, og den utleide Real Madrid-spilleren har bare fortsatte formen han for alvor fant i nederlandske Vitesse forrige sesong.

SJEF: Lars Lagerbäck tok ikke overraskende ut Ødegaard i troppen mot Malta og Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

«Perry» mener Ødegaard nå har funnet en klubb som virkelig virker å passe ham bra.

- Man må huske på at han fortsatt bare er 20 år. Han har føttene på jorda, og er kanskje den som minst tar for seg alt oppstyret rundt ham selv. Man så allerede ifjor at dette med klubbvalg er utrolig viktig. Nå er han kommet til en klubb som har bedre spillere, for om man tenker fra tiden i Heerenveen hadde han masse «expected assists» som han ikke fikk betalt for.

Stinn av selvtillit



2. september samles Ødegaard sammen med resten av det norske landslaget for å forberede seg til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige.

Unggutten kommer til landslagssamlingen proppfull av selvtillit etter en strålende start på sesongen i La Liga, og «Perry» håper landslaget nå kan dra nytte av storformen.

- Han har spilt to veldig, veldig gode kamper (i La Liga), og det er utrolig bra det han har gjort det siste året. Vi håper han tar med seg den «boosten». Det er ingen grunn til noe annet, sier han og får støtte av Lagerbäck.

- Han blir viktig for oss, og så er det opp til «Perry», meg og laget å gjøre ham så viktig vi bare kan. Vi håper han kan ta en mer og mer sentral rolle i laget, avslutter han.

Norge møter Malta hjemme på Ullevaal 5. september, før Lagerbäck tar den korte turen til sitt hjemland for å møte Sverige borte kun tre dager senere.