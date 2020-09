Landslagsdebutant Hauge åpner for snarlig Glimt-exit

Bodø/Glimt-juvelen Jens Petter Hauge kan få sin landslagsdebut i EM-skjebnekampen mot Serbia. Innen den tid kan han fort ha signert for en ny klubb.

Mandag var Hauge med da landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte troppen til de kommende kampene mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Ikke lenge etter uttaket møtte Glimt-kometen pressen på Aspmyra.

– Det er klart at når man blir tatt ut for første gang, blir man overrasket. Det er utrolig stort. Jeg har samtidig fått med meg at jeg har vært i diskusjonen og da er litt forberedt. Uansett utrolig gøy, sa Hauge.

Overgang neste?

Tidligere denne sesongen sa Glimt-kometen nei til en overgang til belgisk fotball. Nå skal en rekke større klubber stå klar til å hente den ferske landslagsspilleren. Overgangsryktene preger ham ikke.

– Sånn har hverdagen min blitt de siste månedene etter at jeg sa nei til Belgia. Det lever jeg greit med. Det blir spennende å se hva framtiden bringer for min del, sier Hauge.

En overgangsavtale kan imidlertid være klar om kort tid.

– Agenten min har kontakt med flere klubber. Jeg er ganske sikker på at de forskjellige klubbene kommer til å ta initiativ til å hente meg så raskt som mulig. Jeg ser for meg at det kommer en avklaring ganske snart, sier Hauge.

Han ser ikke bort fra at han forlater Glimt i løpet av kort tid, all den tid Bodø-klubbens seriegull synes sikret. Derfor mener Hauge at han kan risikere å kaste bort dyrebar tid dersom han blir ut sesongen.

Kompis Haaland

Når han slutter seg til den norske troppen møter han mange kjente ansikter. Erling Braut Haaland er ett av dem. Haaland og Hauge kjenner hverandre godt fra U21-landslaget.

Borussia Dortmund-proffen er for lengst hentet opp i Lars Lagerbäcks tropp, mens Hauge var med for første gang mandag.

– Han er en veldig god kompis av meg. Det blir gøy å spille med ham igjen. Det er mange i troppen jeg kjenner godt og har spilt med før. Det er godt å kjenne noen når man skal inn i et nytt system og en ny gruppe, sier han.

Hauge avslørte at han snakket med Haaland i forkant av uttaket.

– Han trodde jeg kom til å bli tatt ut, smiler Glimt-vingen.

