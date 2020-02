Landslagsdrakten har vært utsolgt i flere måneder. Nå forklarer NFF hvorfor

Norges Fotballforbund (NFF) er tomme for landslagsdrakter. Varsler lansering av ny drakt før kampen mot Serbia.

Interessen for det norske A-landslaget i fotball er høy om dagen.

26. mars skal Norge i aksjon mot Serbia i play-off-kamp i håp om å ta seg til EM. Kampen som spilles på Ullevaal Stadion er for lengst utsolgt.

Det er imidlertid ikke bare billetter NFF har gått tomme for.

I flere måneder har det vært umulig å kjøpe en norsk landslagsdrakt i voksenstørrelse gjennom forbundets egen nettbutikk, hos draktprodusent Nike og andre utsalgssteder.

LES OGSÅ: Norge i Nations League 20/21: Alt du trenger å vite

Lanserer ny drakt



NFF svarer ikke på Nettavisens spørsmål om de har feilberegnet interessen for draktene, men forteller at de gleder seg over interessen.

- Det er gledelig å konstatere at landslagsdraktene er utsolgt. Det forteller oss at vi har landslag som det norske folk bryr seg om og engasjerer seg i, skriver kommunikasjonssjef Yngve Haavik til Nettavisen.

LES OGSÅ: Kan gå mot sjokkretur for Norge-profil

KOMMUNIKASJONSSJEF: Yngve Haavik sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Haavik forklarer imidlertid at årsaken til at de ikke har fått produsert flere drakter er fordi de venter på en ny drakt neste måned.

- Vi skal lansere ny landslagsdrakt den 23. mars, forteller Haavik.

Det er tre dager før den viktige landskampen mot Norge.

- Bestiller du den nye landslagsdrakten på nett 23. mars, så rekker du å få den tilsendt før kampen mot Serbia 26. mars på Ullevaal. Landslagsdrakten vil også være mulig å få kjøpt på Ullevaal Stadion på kampdag, forklarer Haavik som håper å se flest mulig med ny landslagsdrakt på tribunen.

LES OGSÅ: Dette er Afrikas rikeste mann. Nå planlegger han å kjøpe favorittklubben sin i Premier League

Er dette den ny drakten?



NFF har til gode å presentere hvordan den nye drakten vil se ut, men det eksisterer bilder på nettet av det som det spekuleres i skal være Norges ny landslagsdrakt.

Det er nettstedet Footy Headlines som hevder å ha bilder av Norges nye hjemmedrakt.

Norge møter Serbia på et utsolgt Ullevaal Stadion 26. mars. Vinner Norge kampen vil de møte vinneren av Skottland-Israel på Ullevaal Stadion 31. mars til en avgjørende play-off-finale.

Lykkes Norge med å ta seg til EM vil det være første gang på 20 år at herrenes A-landslag får spille i et sluttspill.