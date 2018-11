Landslagsgutta vil fullføre jobben

Landslaget i fotball har allerede sikret den beste sesongstatistikken på mange år, men spillerne er opptatt av å holde farten inn og krone året med opprykk.

– Jeg tror og håper at vi klarer å snu den spenningsfølelsen vi har nå til en motivasjonssak. Vi er alle motivert til å fullføre det vi har gjort i 2018 ved å vinne gruppa vår i nasjonsligaen, sier Håvard Nordtveit til NTB.

– Da kan vi sette oss ned ved julebordet, ta oss et godt glass rødvin og si at vi har gjort det bra. Det synes jeg vi har fortjent.

Med 7-1-1 (seier-uavgjort-tap) på årets ni første kamper har Norge for første gang siden 2012 flere seirer enn tap i et kalenderår, og antall seirer er det høyeste i et år siden 2010. Blir det seier også over Kypros mandag, vil seierstallet være det høyeste siden Norge vant åtte kamper under Åge Hareide både i 2004 (på 13 kamper) og 2005 (på 16 kamper).

Det selv om Lars Lagerbäcks lag spiller bare 10 kamper i år.

Resultatmessig kan det bli det beste landslagsåret siden 1999, da Norge under Nils Johan Semb leverte den beste resultatrekke noensinne med 10-2-1 (inkludert ni seirer på rad). Det var også året da Norge forrige gang kvalifiserte seg til et sluttspill.

– Det vil smake veldig godt om vi greier å krone sesongen med opprykk, og jeg føler at vi fortjener det når man ser på alle kampene vi har spilt. Vi kunne ha stått her i dag som gruppevinner allerede, sier Omar Elabdellaoui til NTB og refererer til at Norge var klart best også i bortekampen mot Bulgaria i september, som ble tapt 0-1.

Norge har vært det beste laget i alle fem nasjonsligakamper, men tre tapte poeng i Sofia og to i Ljubljana fredag betyr at spenningen lever for fullt.

Norge blir gruppevinner om laget får minst like godt resultat borte mot Kypros som Bulgaria får hjemme mot Slovenia.

(©NTB)

Mest sett siste uken