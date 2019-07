Landslagskapteinen tror på norsk finale i J19-EM

Malin Skulstad Sunde (18) har tapt to EM-semifinaler på rad. Nå ønsker hun revansje.

På to minutter ble drømmen om EM-gull knust. Like før pause og like etter pause kom målene. Tyskland vant 2-0 i semifinalen, og Norge var ute av J19-EM.

Nå skal det revansjeres.

- Vi har satt oss et mål om å komme til finalen. Det er et ganske tøft mål, men jeg tror vi skal klare det.

Ordene tilhører J19-kaptein Malin Skulstad Sunde, og hun er ikke i tvil: I år er året hvor hvor det skal lykkes. Hun har vært på med på to europamesterskap tidligere. Begge to har stoppet i semifinalen. Det må det bli en slutt på nå, mener Sunde.

Les også: De 15 verste Premier League-signeringene gjennom tidene (Nettavisen Pluss)

Tre nøkkelfaktorer

Midtstopperen, som har tatt Toppserien med storm de siste to sesongene, synes oppkjøringen til EM har vært god. Hun tror laget er i rute til å prestere maksimalt når mesterskapet starter, og mener det er tre nøkler til hvordan drømmen om EM-gull skal nås.

J19-laget har nemlig et usedvanlig godt samhold, hvor jentene kjenner hverandre godt. Dette viser seg i relasjonen mellom spillerne, både på og utenfor banen.

I tillegg har laget et høyt press, med hurtige angripere som kan komme til å overraske motstandernes forsvarere. Dette presset var med på sørge for at Norge scoret hele 12 mål på tre kvalifiseringskamper i forkant av mesterskapet.

Til slutt trekker Sunde fram den defensive strukturen laget har som en nøkkelfaktor. Jentene slapp kun inn to mål i EM-kvalifiseringen.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE HVER DAG

Tøffe motstandere

EM i Skottland starter 16. juli, og finalen spilles 28. juli. I gruppe A har Norge blitt trukket mot stormaktene Nederland og Frankrike, samt vertsnasjon Skottland. Gruppe B består av England, Spania, Tyskland og Belgia.

- Vi har masse gode kvaliteter, så jeg tror vi kan nå målet hvis vi er skjerpa hele veien og gjør ting nøyaktig. Men det blir hardt allerede fra gruppespillet. Nederland og Frankrike har vi spilt mot før, og vi vet at de er gode. Skottland vet vi ikke så mye om, men damelaget deres kvalifiserte seg til VM i år og de har hjemmebanefordelen også. Så det kan løfte de, forklarer Sunde til Nettavisen i forkant av mesterskapet.

Norge EM-åpner mot Nederland tirsdag 16. juli, før Skottland venter fredag 19. juli. Siste gruppespillkamp mot Frankrike spilles mandag 22. juli. NRK har rettigheter til mesterskapet og viser alle Norges kamper.

Du finner hele Norges EM-tropp her.

DUELLSTERK: Malin Skulstad Sunde er god i dueller. Foto: Norges Fotballforbund

Interesse fra England og Portugal

Med hele 46 aldersbestemte landskamper bak seg, regnes Sunde som en av lagets mest erfarne spillere. Hun er god med ballen i beina og sette ofte igang Norges spill bakfra. I tillegg er hun sterk i hodedueller, og har scoret hele 13 landslagsmål for Norge. Dermed anses hun som et av de store stoppertalentene i Europa.

Om seks måneder går kontrakten hennes med Torndheims-Ørn ut, og Nettavisen vet at det er stor interesse for 18-åringens signatur. Nettavisen får opplyst at klubber i England og Portugal har vist interesse for henne, og også store klubber i Norge ønsker å signere midtstopperen. EM i Skottland kan dermed være et flott utstillingsvindu for både Sunde og hennes landslagskolleger.

Les også: Thomas var på tur med familien da Klopp ringte: - Den viktigste telefonsamtalen i mitt liv (Nettavisen Pluss)

Les også: De var fotballens gullgutter i 2009. Slik gikk det med dem (Nettavisen Pluss)

Selv tar 18-åringen oppmerksomheten fra storklubbene med knusende ro, og hun er klar på at det blir viktig å ta gode valg i tiden framover.

- Jeg får se hva som skjer videre. Akkurat nå fokuserer jeg mest på å gjøre et godt EM, også må jeg ta ting litt derfra. Jeg vil ikke stresse med noe, og heller prøve å ta kloke valg rundt hva jeg ønsker framover, sier hun.

Sunde er klar på at det er artig med interesse fra utlandet, men hun ser også verdien av å ta flere år på norske jord.

- Selvfølgelig, jeg har jo ambisjoner om å komme meg til en utenlandsk klubb etter hvert. Det er drømmen, det. Men toppklubber i Norge er også aktuelt. Jeg vil ikke ta et for stort steg heller. Jeg vil kanskje vurdere å ta et nytt steg i Norge først, også ikke stresse for mye med å komme meg til utlandet. Det får komme når det kommer. Jeg har spilt i Toppserien i to år nå, og tenker at jeg kanskje må ha minst ett år til i Norge, sier hun til Nettavisen.

Har du fått med deg Premier League-stjernens flause? Se videoen under.

Ser en forandring i folks meninger

Stadig flere norske kvinner tar steget ut i den europeisk toppfotballen. Nylig signerte Kristine Bjørdal Leine for Reading i England, mens Ingrid Syrstad Engen har gått til Wolfsburg.

Sunde er overbevist om at sommerens VM har vært essensiell for utviklingen av kvinnefotball, både her til lands og i Europa. Hun har i tidligere intervju med Nettavisen etterlyst vilje i Norge til å satse på kvinnefotballen som produkt, slik at flere kvinner kan leve av å spille fotball. Nå har hun troen på at det finnes gode løsninger i nær framtid.

- Vi trenger at alle får et annet syn på damefotball. For det har vært et veldig negativt syn på kvinnefotballen fordi folk mener vi er så mye dårligere enn menn. Men etter at folk har sett på VM, så virker de positivt overrasket. Jeg har merket at flere snakker om det. Og de er ikke så tøffe i kjeften når det gjelder dette med kvinnefotball lenger. De er positivt overrasket over det de har sett, forklarer J19-kapteinen.

Nå etterlyser hun at flere av kampene i Toppserien også blir løftet fram, samt at lønnsnivået i Norge blant fotballkvinnene må opp, slik at norske klubber kan holde tritt med utviklingen som skjer eller på kontinentet.

- Sammenlignet med menn, så er ikke lønnen bra i det hele tatt. Der har også Europa kommet litt lenger enn i Norge. Nå håper jeg at Norge blir med på den utviklingen som skjer i Europa, og at vi fortsetter med den utviklingen som skjer i damefotballen nå, sier hun.