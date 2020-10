Landslagsledelsen venter ingen King-overgang på «deadline day»

Joshua King (28) kobles til flere klubber på «deadline day», men landslagsledelsen mener spillertroppen har fullt fokus på den kommende kampen mot Serbia.

Mandag er det siste dag av overgangsvinduet for de fleste ligaer i Europa og det betyr vanligvis hektisk aktivitet på markedet.

Flere av de norske landslagspillerne har i løpet av overgangsvinduet blitt koblet til nye klubber og én av dem det har blitt skrevet mye om er Bournemouth-spiss Joshua King.

Torinos King-interesse var et tema i forrige episode av «Silly Season». Hør hva Serie A-ekspert Even Braastad sier om hva som ville ventet landslagsspissen i Italia!

28-åringen har tidligere ikke lagt skjul på at han ønsker å prøve seg i Champions League.

Landslagsspissen har vært ryktet bort fra Bournemouth etter nedrykket fra Premier League forrige sesong. I forrige uke meldte overgangsguruen Gianluca Di Marzio at Torino hadde forhørt seg om King, og mandag melder The Athletic at den italienske klubben nå skal ha fått et bud avslått på spissen.

De skriver imidlertid at også Sevilla og Fiorentina skal være interessert i å hente nordmannen.

Les også: Nyland meldte forfall

FORVENTER INGEN OVERGANG: Assistenttrener Per Joar Hansen. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Klar beskjed fra landslagsledelsen

Det kan imidlertid vise seg å bli vanskelig å gjennomføre en overgang for noen av landslagsspillerne, skal vi tro assistenttrener Per Joar Hansen.

Til Nettavisen forteller nemlig «Perry» at spillerne må forholde seg til de strenge koronareglene når de nå har sluttet seg til troppen.

- Nå har alle kommet inn. Alle testes her nå og da skal vi være en gruppe resten av samlingen. Det er ikke lov å forlate hotellet eller gruppen uten å være i karantene. Det sier seg selv, sier Hansen til Nettavisen.

- Så det er ingen som kan forlate troppen i dag?

- Nei.

- Hva med Joshua King som kobles til Fiorentina, Sevilla og Torino. Er det ikke gjennomførbart?

- Hvis han skal ut å reise og så tilbake hit, så gjelder de samme reglene. Da må de testes og være i karantene. Det går ikke. Nå har vi samles og vi har tre dager til kamp. Det sier seg selv, forteller «Perry».

Landslagsassistenten svarer tydelig nei på spørsmål fra Nettavisen om de forventer noen overganger på noen av landslagsspillerne mandag.

- Her er det fullt fokus på kampen på torsdag, sier Hansen.

Les også: - Bare Gud kan redde oss unna Haaland

STRENGE REGLER: Per Joar Hansen (t.v.) er klar på at spillerne må forholde seg til de strenge koronareglene. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Annen frist for Premier League



Med mindre kjøpende klubb kommer med noen kreative løsninger rundt den medisinske testen kan det dermed se vanskelig ut for King dersom han håper å gjennomføre en overgang mandag.

Dersom han fortsatt har et sterkt ønske om å forlate Bournemouth kan imidlertid en Premier League-klubb bli redningen.

Premier League-klubber har nemlig mulighet til å fortsatt handle spillere fra lavere divisjoner i England frem til 16. oktober.

King har tidligere i sommer blitt koblet til Tottenham, Aston Villas og Newcastle. De tre nevnte klubbene har riktignok nå hentet andre angripere de siste ukene.

The Athletic skriver at det er ventet at det fortsatt vil være interesse fra Premier League-klubber.

Nordmannen har ni måneder igjen av sin avtale med Bournemouth.