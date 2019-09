Landslagslegen om kappgang i Doha-varmen:- En farlig øvelse

Håvard Haukenes må i kjølebad før lørdagens 50 kilometer kappgang i Doha-VM. – Det er en farlig øvelse, men vi er godt forberedt, sier landslagslegen.

Varmen er det store samtaleemnet før VM i Doha starter. Mens VM-arrangøren ser ut til å ha taklet utfordringen med varmen inne på stadion ved hjelp av et avansert luftkjølingsanlegg, er det lite å gjøre med værforholdene for kappgjengerne, som konkurrerer i Dohas gater.

Arrangøren har lagt kappgang- og maratonøvelsen til nattetid. Men ifølge landslagslege Ove Talsnes hjelper det bare sånn passelig på forholdene for utøverne fordi temperaturen og luftfuktigheten er omtrent like høy som på dagtid.

Derfor har Haukenes forberedt seg ved å trene med hard intensitet minst en time over ti dager for å være best mulig forberedt på varmen og luftfuktigheten. I tillegg planlegges det å senke kappgjengeren i kaldt bad rett før konkurransen.

– Vi har eksperimentert med å senke kjernetemperaturen i kroppen på starttidspunktet. Hvis vi klarer å holde temperaturen lav på starttidspunktet, vil den stige saktere gjennom hele konkurransen selv om den varer i fire timer. Vi kommer også til å bruke et kuldebad i 20 minutter i 21 grader for Håvard rett før start, sa Talsnes på en pressekonferanse i Doha torsdag.

Han innrømmer at 50 kilometer kappgang i luftfuktighet opp mot 90 prosent kan være farlig.

– Det er som å puste inn grøt. Jeg forbereder meg på «worst case» og vi har veldig respekt for dette. Det er en utmattende og farlig konkurranse, og det stilles ekstremt store krav til arrangørene som skal håndheve reglene. Vi har god kontroll og jeg er ikke redd, sa Talsnes.

(©NTB)