Landslagslegen varsler «Caro»-avgjørelse lørdag: – Respondert veldig bra på trening

Landslagslege Said Tutunchian er optimistisk med tanke på at Caroline Graham Hansen skal rekke åttedelsfinalen for Norge i fotball-VM mot Australia lørdag.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

– Hun har respondert veldig bra på trening. Det som blir veldig spennende å se nå er reaksjonen i ettermiddag og i kveld etter denne treningen, sa legen til norske medier fredag. Han legger til at de kommer til å ta den endelige avgjørelsen lørdag. Graham Hansen pådro seg en leddbåndsskade i siste gruppekamp mot Sør-Korea. – Ankelen er mye, mye bedre enn det den var etter kampen, så ting ser veldig bra ut og ser riktig vei, opplyste Tutunchian. På spørsmål om Graham Hansen kunne spilt i dag, svarte legen kort: «Litt usikkert. Vi tar avgjørelsen i morgen». – Vi må teipe henne slik at vi ikke risikerer å gjøre skaden verre. Hun får bitte litt begrensninger, men det er på venstrefoten hennes. Hun skyter med høyre, og følelsen er på høyreside, så jeg tror ikke det vil påvirke spillet hennes, sa legen. Tutunchain svarer også «kanskje, hvis hun har smerter» på spørsmålet om Graham Hansen eventuelt kan spille med smertestillende i den viktige kampen mot Australia. (©NTB)