Landslagsprofil om Sundby og Dyrhaug: - Har hørt rykter

Norske landslagsutøvere tror Niklas Dyrhaug (32) og Martin Johnsrud Sundby (35) kan skape hodebry for landslagsledelsen til vinteren.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Hverken Dyrhaug eller Sundby fikk fornyet tillit på Norges langrennslandslag denne sesongen, men begge to fortsetter satsingen på toppnivå.

Sammen har de dannet et eget privatlag og de to veteranene har ambisjoner om å yppe seg mot eliten til vinteren.

Foreløpig er det usikkert hvordan langrennssesongen blir, men i miljøet er det både håp og tro om at VM i Oberstdorf vil gå som planlagt i februar.

Flere av deres gamle landslagskolleger tror både Dyrhaug og Sundby vil gjøre jobben til landslagsledelsen vanskelig når de skal ta ut hvem som får gå VM-distansene.

Hans Christer Holund, regjerende verdensmester på 50 kilometer, er blant dem som venter seg hard konkurranse fra duoen. Han forteller at han har fått meldinger om to sultne langrennsprofiler.

- Jeg har hørt mye rykter, sier Holund til Nettavisen.

- Jeg tror nok de er bedre trent enn de aller fleste per dags dato ut ifra de rapportene jeg har fått, forklarer verdensmesteren.

Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn

SPENT: Hans Christer Holund tror hans tidligere landslagskolleger kan skape trøbbel til vinteren. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Sundby er allerede forhåndskvalifisert til 15-kilometeren i Oberstdorf, men Holund regner med at både Sundby og Dyrhaug har ambisjoner om å få gå flere distanser.

Holund utelukker ikke at det kan ende med at duoen får gå VM-distanser på bekostning av landslagsutøvere.

- Det kan fort skje. De var på landslaget senest i fjor. De har nivået inne.

- Det er to legender som satser videre og som har fått til et bra lag. Det er gøy at de har fått på plass det og at vi kan ha de med i noen år til. Jeg tror de kan gå veldig fort hvis alt klaffer. Det har de vist før. Martin har utallig med medaljer og Niklas har en bronse fra VM. Jeg tror det kan bli bra, forteller Holund.

Les også: Fritt frem for juksemakerne: - En gylden mulighet

- De lureste luringene i hele skimiljøet



Han får støtte av landslagskollega Sjur Røthe.

Vossingen synes satsingen til Dyrhaug og Sundby er spennende.

- Det er de to lureste luringene i hele skimiljøet. Det er kult at de har fått til et opplegg sammen, sier Røthe til Nettavisen.

Les også: Uhrenholdt Jacobsen deler sin bekymring for langrennssporten

TRENTE SAMMEN: Sjør Røthe har god kontakt med Dyrhaug og Sundby. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Landslagsløperen har nylig trent med duoen og tror de begge kan oppleve suksess dersom ting går som planlagt.

- Jeg håper og tror at Niklas har en kropp som henger sammen og som gjør at han kan få ut potensialet sitt. Han er en ekstremt god skiløper, forteller Røthe.

Vossingen er også spent på Sundby.

- Martin sier at han skal tilbake til den gamle modellen med mye og hard trening. Han har skjønt at det må trenes for å være helt der oppe. Det blir kult å se hva de kan få til. Jeg tror det blir bra, samtidig som jeg selvfølgelig håper jeg skal slå dem, sier Røthe.

Det håper også Pål Golberg som mener det blir viktig at landslagsledelsen er tydelige på hvilke renn som blir avgjørende med tanke på VM-uttak.

- De kommer definitivt til å være konkurrenter, sier Golberg til Nettavisen.

- De har fått ordnet seg bra. De har et bra nettverk etter mange år i langrennssporten. Det er ikke noe overraskende at de fikk til et sånt samarbeid. Det er gledelig å se at interessen for langrenn er stor. Det blir spennende å se hva de kan få til sammen.

Les også: Hevder det nærmer seg krise. Vil bygge nytt toppidrettssenter

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum gir innstrukser på trening. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Nossum spår tøff kamp

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var mannen som måtte gi Dyrhaug og Sundby den tunge beskjeden om at de ikke lenger fikk være en del av det norske landslaget.

Nossum gleder seg imidlertid over at veteranene har fått til det han synes er en spennende satsing.

- Jeg må si at jeg er veldig glad på deres vegne, at de har fått på plass noe som virker å være et veldig bra opplegg. Motivasjonsmessig så virker de å være veldig på hugget. Det er bare positivt. Jeg håper og tror at de lykkes, sier Nossum til Nettavisen.

Les også: Oppgitt Warholm: - Det gjør meg dritforbannet

At Dyrhaug og Sundby kan skape hodebry for ham og de andre i landslagsledelsen, bekymrer ham ikke.

- Det er ikke noe annerledes for dem enn for de som er på laget. Det kommer til å bli jevnt, forklarer Nossum.

Landslagstreneren trekker frem de planlagte rennene på Lillehammer som viktige med tanke på VM-uttaket.

Sundby og Dyrhaug er allerede i gang med opptreningen til kommende vintersesong. Duoen har antyder at de vil satse mot OL i Beijing i 2022.