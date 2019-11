Landslagsprofilene fortviler over utstyrsjag i langrenn: - Det er fryktelig synd

Flere landslagsprofiler har fått med seg utstyrsjaget i langrennsmiljøet. Landslagsløperne Sindre Bjørnestad Skar (27) og Finn Hågen Krogh (29) har selv sett trenden på nært hold.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Norges Skiforbund har mistet 17 prosent av medlemsmassen de siste seks årene. Det viser ferske tall fra Norges idrettsforbund (NIF).

178.091 medlemmer i 2012 har krympet til 147.789 i 2018, det er en reduksjon på over 30.000.

Flere mener at langrennssporten har utviklet seg til en kostbar «eliteidrett», at det eksisterer et utstyrsjag fra tidlig alder rundt omkring i norske skiløyper, og at dette kan være en av grunnene til at skisporten har opplevd nedgang i medlemsmassen.

Landslagsløper Skar rister på hodet av fortvilelse når han hører slike beskrivelser av langrenn.

- Det synes jeg er fryktelig synd at det har blitt sånn. Jeg husker de første årene jeg gikk på ski, da gikk jeg på arvede ski og jeg trente på ski som var kjøpt på bruktmarked, sier Skar til Nettavisen.

Les også FIS vedtok totalt fluorforbud fra neste år

Landslagssjef Espen Bjervig har tidligere uttalt seg om den nedadgående trenden i norsk langrenn.

- Det er sikkert flere mulige forklaringer, og vi gjør mye for å holde tallet oppe. Vi jobber for å få kostnader ned og tilgjengeligheten opp, men vi kan kanskje gjøre enda mer. Vi har rekordstor deltakelse i aldersbestemte konkurranser, men glipper kanskje på de helt unge. Det er hard kamp om kundene også hos oss, sier Bjervig.

- Ga masse motivasjon

På lørdagens 15 kilometer klassisk på Beitostølen endte Skar på 10.plass. 1.28 minutter bak suverene Didrik Tønseth.

Bærums Verk-løperen husker selv tilbake til utstyrsfokuset han selv opplevde som ung. Å se ungdom på sin egen alder med nytt og dyrt utstyr ga ofte ekstra motivasjon.

- Jeg husker jeg la merke til folk som hadde bedre utstyr enn meg da jeg var ung. Jeg elsket å slå dem og det gjorde jeg ganske ofte også. Det ga masse motivasjon. Å gå forbi en som hadde dyrere staver enn meg var helt konge, sier Skar.

10.PLASS: Sindre Bjørnestad Skar under 15 kilometeren klassisk langrenn på Beitostølen lørdag. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

- Er det for mye fokus på dyrt utstyr blant den yngre generasjonen i dag, sammenlignet med da du vokste opp?

- Jeg hadde aldri det nyeste da jeg vokste opp. Det var kombi-sko og kombi-ski. Jeg synes det er skikkelig synd om utstyret skal være det som bestemmer hvor god du blir når du blir eldre. Selvfølgelig har det noe å si der og da. Har du topp utstyr når du er elleve år, så går du mest sannsynlig fortere enn en som har noe enklere. Man trenger ikke det for å ha idrettsglede og bli god til slutt, sier en tydelig engasjert Skar.

LES OGSÅ: Dyrhaug ble rammet av skremmende sykdom: - Skummelt og vanskelig å forholde seg til

- Kan ikke ha det sånn

Toppidrett er selvfølgelig noe for seg selv og utstyr spiller en særdeles viktig rolle for å kunne være konkurransedyktig mot de beste. Skar synes ikke det er der «problemet» ligger.

- For de som driver med langrenn på seniornivå så må det egentlig være sånn. Da har du valgt å satse og drive toppidrett. Hvis man driver med langrenn som ung eller mosjonist, så ser jeg ingen grunn til at utstyrsjag skal være et tema.

- Det er rett og slett synd å se at det er altfor mange unge der ute som har toppmodell av ski, sko og det nyeste av det nye. Du kan nesten bli dårligere på ski av det hvis du får for bra sko når du er elleve år. Da får du ikke like god balanse som hvis du har noen litt dårligere sko hvor det er vanskeligere å finne balansepunktet. Hvis du blir hjulpet av for godt utstyr for tidlig, så vil det hemme utviklingen tror jeg, sier Skar.

Lagkamerat Krogh har også lagt merke til endringer. Det får han til å tenke på en episode fra tidligere i høst.

- Det er jo synd. Det er veldig fint å ta seg en skitur. På en av de første skiturene jeg hadde i år etter det først snøfallet, så husker jeg at jeg møtte to karer med eldre utstyr. De jobbet seg hardt fremover, men de var like blide og viste skikkelig skiglede. Da tenkte jeg: «Det var bra, det var veldig godt å se. Jeg ble glad», sier Krogh til Nettavisen.

- Utstyrsjaget er helt tullete. For oss er det arbeidsverktøyet vårt, men for eldre og yngre så er det ikke nødvendig. Man skal kose seg på ski, sier Krogh.

MIDDELS HELG: Finn Hågen Krogh hadde ingen topphelg i sporet på Beitostølen. Her fra søndagens 15 kilometer fri teknikk der han endte på 13.plass, 39,9 sekunder bak vinneren Simen Hegstad Krüger. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Skar har selv sterke minner fra sine yngre dager, da han konkurrerte med jevnaldrende, som kunne møte opp til konkurranser med vesentlig bedre utstyr enn han selv.

- Jeg har mange eksempler på folk på min alder som hadde bedre skiutstyr enn meg da jeg var yngre, som jeg slo.

- Det er godt å ha noe å se frem i mot. Hvis du vet når du er 12 år, at om ett år eller to, så får jeg kanskje et par ski eller sko som er en modell bedre. Så kan man glede seg og se frem til det. Da kan man vise at jeg fortjener dette. Hvis man får alt servert i hendene når man er ung så vil noe av sulten, gnisten og lysten til å virkelig stå på forsvinne litt. Man kan være litt for kul litt for tidlig. Da er det vanskelig å komme noen vei fordi da flyter man bare på det, sier Skar.

Klar for verdenscup

Skar viste ikke storform under åpningshelgen på Beitostølen. Det var ifølge han selv en del av planen inn mot verdenscupåpningen i Ruka.

Skar er allerede forhåndsuttatt i likhet med Pål Golberg, Eirik Brandsdal, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Emil Iversen.

- Det er en trygghet å ikke ha det presset på seg. Jeg må ikke gå noe spesielt fort denne helgen og det passer meg egentlig godt fordi jeg pleier å starte litt tregt på Beitostølen. Jeg kan planlegge litt mer fremover.

- For noen år siden så måtte man bare ta de mulighetene man fikk. Jeg er litt mer klar over hva som er realistisk og ikke nå. Jeg vil gå alle tourene, generelt de fleste sprintene og distanserennene der det er fellesstarter. Noen enkeltstarter er jeg ikke helt god nok til å hamle opp med de beste enda, avslutter Skar.

Verdenscupsirkuset drar i gang i Ruka førstkommende helg.