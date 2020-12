Landslagssjef Solbakken bøtelagt med 20.000 kroner for brudd på karanteneplikten

Landslagssjef Ståle Solbakken opplyser til VG at han har vært i kontakt med politiet og godtar en bot på 20.000 kroner for å ha brutt karantenereglene.

Innlandet politidistrikt opprettet mandag sak mot fotballprofilen etter at det ble kjent at Solbakken hadde brutt sin innreisekarantene.

Det var da Norges nye landslagssjef søndag kveld var på Briskeby Stadion for å se sine gamle klubber Ham-Kam og Lillestrøm i OBOS-ligaen at han brøt karantenen, etter at det kun hadde gått 8 av 10 døgn etter ankomst i Norge.

Og nå skal Solbakken altså ha fått sin straff.

– 20.000 i bot godtatt av meg nå etter telefon fra politiet, sier Solbakken til VG tirsdag formiddag.

Til TV 2 mandag beklagde Solbakken det hele og la seg flat, og var allerede da tydelig på at han ville ta den eventuelle straffen som måtte komme.

- Jeg er lei meg for det, men det er viktig for meg å si at det overhodet ikke har vært med viten og vilje. Men det blir ikke noe bedre av det, så jeg må ta alt det som kommer på strak arm og politianmeldelsen som følger må jeg ta på strak arm. Jeg har også snakket med kommunelegen nå og har en fin dialog med ham, fortalte Solbakken til TV 2.

Solbakken skal ha landet i Oslo lørdag 28. november klokken 13.00.

- Jeg er litt lei meg for at det ble sånn, for jeg telte da at jeg landet fredag formiddag, som var lørdag formiddag, så telte jo jeg ti dager fram. Da var jeg frisk og klar på å gå på Briskeby søndag formiddag, og det trodde jeg virkelig at jeg hadde lov til. Men jeg ser jo det at jeg har telt litt feil, om jeg ikke har telt feil, tatt feil av reglene, forklarte han.

