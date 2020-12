Landslagssjef Solbakken så LSK berge ett poeng mot HamKam – er ett poeng fra opprykk

Lillestrøms 1-1 mot HamKam søndag gjør at de gulkledde kun trenger ett poeng i siste serierundel for å rykke opp til Eliteserien.

Sogndal ligger seks poeng bak, men har en kamp til gode. Den kampen spilles mandag mot Ull/Kisa. Avgir serietreeren poeng der, er LSK-opprykket i boks uansett.

Norges nye landslagssjef Ståle Solbakken var på plass for å se kampen. På tribunen fikk han se HamKam, med sønnen Markus Solbakken, ta ledelsen etter 23 minutter ved Kristian Eriksen. 25-åringen satte ballen i mål via stolpen etter et flott angrep av hjemmelaget.

Tryggvi Haraldsson utlignet til 1-1 åtte minutter før slutt etter en flott pasning fra Aleksander Melgalvis. HamKam-keeper Serigne Mor Mbaye var på halvdistanse, og Haraldsson vippet ballen forbi sisteskansen og i mål.

HamKam vil med seier over Øygarden i siste kamp ha en mulighet til kvalifiseringsspill, men er da avhengig av at resultater i andre kamper går deres vei.

(©NTB)

