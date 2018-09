Landslagsspillere skuffet over herrene som ikke møtte opp

Kvinnelandslaget jubler for 2-1-seier over Nederland og plass i VM-sluttspillet, men er skuffet over at herrelandslaget ikke kom for å se den avgjørende kampen.

Herrelandslaget er for tiden på samling i Sandvika før torsdagens kamp mot Kypros. Likevel var ingen av landslagsstjernene på tribunen da fotballjentene på imponerende vis tok seg til neste års VM i Frankrike.

– Jeg syns det er dårlig, men de velger selv. Vi hadde i hvert fall stilt opp om de hadde en så viktig kamp, sa Ingrid Marie Karlsen Spord til VG etter kampen på Intility Arena, som ligger en snau halvtimes kjøretur fra Sandvika.

Også målscorer Ingrid Syrstad Engen sier at hun er skuffet.

– Det hadde jeg trodd de skulle, svarer hun på avisens spørsmål om hvorvidt hun forventet at fotballgutta skulle møte opp.

Flere av de andre landslagsspillerne ønsker ikke å kommentere saken, men opplyser at de fikk tekstmeldinger med lykkønskninger før kampen.

Kommunikasjonsdirektør Svein Graff i Norges Fotballforbund var blant de 5.000 oppmøtte tilskuerne på Intility Arena. Han forklarer landslagsguttas fravær med at samlingen er kort og hektisk.

Med spillermøter, treninger og pressekonferanse trenger Lars Lagerbäck all den tiden han kan få før en viktig kamp torsdag, sier Graff til VG.

