Landslagstrener Nossum har avlagt flere positive koronatester. Nå tar ledelsen grep

Norge tar grep i Oberstdorf etter testkaos tidligere denne sesongen.

OBERSTDORF (Nettavisen): Såkalte antigentester, hurtigester som gir raskt svar på eventuell koronasmitte, og landslagstrener for langrennsherrene Eirik Myhr Nossum har vist seg å være en dårlig kombinasjon.

Nossum fikk nemlig sjokk da han avga falsk positiv prøve i Ruka før jul. I Lahti gjorde han det samme på nyåret. Det gjorde han også da han tok en ny hurtigtest hjemme i Norge, for å sjekke om det ga samme utslag.

Nossum får egen test

I VM skal alle involverte, utøvere som journalister og frivillige, testes med vanlig PCR-test hver sjette i dag. I tillegg ble det, på grunn av smittesituasjonen i Tyskland, besluttet at det i tillegg skal avlegges negativ hurtigtest annenhver dag.

Det kunne blitt et problem for Nossum, som har avlagt flere falske positive prøver på hurtigtestene. Norge har derfor tatt grep for å unngå en situasjon som i Ruka og Lahti.

- Nossum tar flere PCR-tester i stedet for hurtigtester på grunn av de erfaringene vi har. Vi må ta høyde for den, sier landslagssjef Espen Bjervig til Nettavisen.

- Det skal testes annenhver dag og når vi har hatt et par uheldige hendelser rundt det, så velger vi å kjøre PCR-test på han gjennom hele, sier Bjervig videre.

- Vil slippe styret

Nossum selv er usikker på hvorfor han har testet positivt på en bestemt type hurtigtest.

- Jeg har ikke testet positivt på alle typer antigentester, men på den ene typen, og vi vet ikke hvilken type antigentest de kjører her. I stedet for å prøve oss med det, så dropper vi det bare når vi har muligheten til det, sier Nossum til Nettavisen.

- Hvilke konsekvenser ville det fått for Norge om du avga en falsk positiv prøve her?

- Ikke noe mer enn at jeg måtte bare ha kontrollert det med en PCR-test rett etterpå. Konsekvensen hadde bare blitt at i tre timer måtte jeg ha vært isolert. Det er for å slippe det styret hver eneste gang, at jeg heller tar PCR-test hver gang, sier Nossum.

Må bruke spesielt munnbind



Landslagssjef Bjervig sier den norske leiren har funnet seg godt til rette på hotellet i nærheten av skiflygingsbakken i Oberstdorf, selv om det smittevernsmessig har vært litt å sette seg inn i.

- Det er litt strengere enn i Norge, mens andre ting er likt det vi er vant til i Norge. Vi bruker andre typer maske enn vi gjør i Norge og sånne ting, men i det store og hele synes jeg det funker bra. Vi har jo valgt å trekke oss langt bort oppi en dal her og har eget hotell. Selv om bare vi bor her og ingen andre, så må går vi jo med disse FFP2-maskene på oss hele tiden, sier Bjervig.

Landslagssjefen erkjenner at testingen er en ekstra belastning for alle involverte, men den norske leiren har respekt for vertsnasjonens lover og regler.

- Det virker som alle nasjoner har respekt for reglene som er her og følger det. Det er klart det er mye testing. Vi kjører testing annenhver dag, og det er krevende, det, men vi skal ha respekt for at hvis tyske myndigheter mener at det er det som skal til for å ha kontroll her, så stiller vi gledelig opp på det for å få et trygt VM.

Ifølge den polske hoppjournalisten Dominik Formela legges det igjen i underkant av to millioner euro på testing i Oberstdorf. Det gjennomføres rundt 13.000 PCR-tester og ca. 17.500 hurtigtester i løpet av to uker i VM-byen.

Ski-VM i Oberstdorf starter med sprint for både menn og kvinner torsdag formiddag.

Reklame Så enkelt kan du sende blomster på døren