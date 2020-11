Landslagstrener Nossum levner Sundby små sjanser

Martin Johnsrud Sundby mener det er åpenbart at en utøver som går fort nok, kvalifiserer seg til verdenscupåpningen i Ruka. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum fastholder at de to ledige plassene er forbeholdt landslagsløperne.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Det er fortsatt to ledige plasser i den norske herretroppen som får reise til verdenscupen i finske Ruka neste helg.

Landslagsledelsen tar først ut de to siste løperne etter den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller at de siste to plassene i utgangspunktet er forbeholdt landslagsløpere.

Det betyr at det er Didrik Tønseth, Martin Løwstrøm Nyenget, Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar som kjemper om å få reise til Finland.

Men det er en annen løper som er sulten på å få gå minitouren i Ruka. Martin Johnsrud Sundby ble i vår vraket fra landslaget, men har sammen med Niklas Dyrhaug satset videre på privatlag.

Nossum: - Ikke redd for å krangle

Landslagstrener Nossum mener at, uavhengig av om han er aktuell for uttak til Ruka, må Johnsrud Sundby prestere allerede på Beitostølen for å være aktuell til senere verdenscuprenn.

- Det kommer verdenscuprenn ganske fort igjen. At han må gå fort fra start er det ingen tvil om. Det kan jo åpne seg muligheter i starten, på samme måte som Johannes Klæbo og Pål Golberg kom inn bakveien i sin tid. Det var på grunn av sykdom. Alt starter uansett med solide løp her. Det gjelder alle både på og utenfor elitelaget, sier Nossum til Nettavisen.

Johnsrud Sundby er, som regjerende verdensmester på 15-kilometer, automatisk kvalifisert til samme distanse i VM i Oberstdorf denne sesongen. Han føler seg trygg på at Sundby, som mangeårig landslagsløper, har forståelse for at Ruka i utgangspunktet er forbeholdt eliteløperne.

- Sånn har det vært alle årene Martin Sundby var på elitelaget også. Man må alltid vurdere, men vi skal gå de skirennene først. Per nå så sitter vi bare og snakker teoretisk om alt. Det er vanskelig å være konkret på hvor fort man må gå. Så konkret er det ikke. Jeg er sikker på at Martin kommer til å gå gode skirenn i år. Han er en løper som skal til VM og som jeg håper kommer til å gå fort i VM. Det er jo heller ingen tvil om at hans mål er gå mer enn 15-kilometeren. Da starter jobben med å komme seg dit allerede her, med å gå gode skirenn.

- Er du forberedt på en heftig krangel eller diskusjon med Martin Johnsrud Sundby i løpet av helgen?

- Enn så lenge har vi ikke gått et skirenn her. Jeg føler at med hver mikrofon jeg får i ansiktet her, så er det snakk om at han skal gå i Ruka. Som sagt, så er det snakk om gode prestasjoner. Jeg er ikke redd for å krangle med noen. Konstruktive krangler har jeg ingenting imot.

Iversen: - Tror ikke Sundby har en sjanse

Emil Iversen mener det, med tanke på koronasituasjonen, aldri har vært vanskeligere å stå utenfor landslaget, slik blant andre Johnsrud Sundby og Dyrhaug gjør nå.

- Det blir ikke et år der veldig mange får gå World Cup - det sier jeg selv. Det blir et spesielt år for alle sammen. De som er på landslaget er ikke der fordi vi trakk lodd i år, men fordi vi har gått bedre enn de andre tidligere. Jeg skulle ønske det ikke hadde blitt som det har blitt, men nå er det sånn, og det er ikke noe å klage på heller. På et eller annet tidspunkt vil det normalisere seg, og det er ingen grunn til å gi seg, sier Iversen til Nettavisen.

29-åringen er klar på at de fire løperne på elitelaget, som ennå ikke er tatt ut til Ruka, kjemper om de to gjenværende plassene og levner ikke Johnsrud Sundby en reell sjanse.

- Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke han har en sjanse til det, med mindre det blir sykdom eller noe sånt noe.

Sundby: - Går man fort nok, er man med

Martin Johnsrud Sundby har imidlertid ikke gitt opp håpet, selv om han er inneforstått med at det blir vanskelig.

- Går man fort nok, er man med. Det er åpenbart. Men det kreves svært gode resultater her oppe, og mest sannsynlig så gode at jeg ikke har det innen rekkevidde enda. Alt handler om VM i år, så sannsynligvis er det for tidlig nå. Men, det er klart at jeg, som mange andre, vil gå i Ruka. Noe annet hadde jo vært rart, skriver Sundby i en sms til Nettavisen.

I minitouren i Ruka skal det konkurreres i klassisk sprint fredag, 10/15 km klassisk lørdag og 10/15 km jaktstart fri teknikk søndag.

Først skal imidlertid utøverne som ennå ikke er tatt ut til Ruka forsøke å overbevise landslagsledelsen på samme distanser på Beitostølen denne helgen.

