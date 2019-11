Landslagstreneren forklarer: Slik endte Flugstad Østberg opp med startnekt

Landslagstrener Ole Morten Iversen fortviler over situasjonen til sin egen elev.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Med tårer i øynene fortalte den norske langrennsstjernen Ingvild Flugstad Østberg på en pressekonferanse på Beitostølen at hun ikke blir å se til start under helgens sesongåpning eller i verdenscupen i Ruka neste helg.

Flugstad Østberg har ikke fått godkjent sin helseattest og har dermed fått startnekt.

29-åringen sier hun ønsker å være åpen om situasjonen hun har havnet i, men går ikke lenger enn å antyde at hun har bikket over på feil side av den berømte knivseggen.

MYE STØTTE: Ingvild Flugstad Østberg etter pressetreffet på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Iversen forklarer



Landslagstrener Iversen forteller at situasjonen er sammensatt.

- Det er en total, sier Iversen til Nettavisen, og trekker frem flere faktorer:

- Trening, spising, hvile og fritid.

Det er dette regnestykket som ikke skal ha gått opp for Flugstad Østberg og som nå gjør at hun må komme på plussiden igjen.

Ifølge TV 2 fikk Flugstad Østberg treningsnekt allerede i juni som følge av helseproblemene.

Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter hendelsen.

– Det ble gjort med tanke på at hun iallfall skulle være klar for sesongen. Men, hun (Ingvild) har fortsatt å tøye grenser. Treningsdagboka viser at hun har trent mer enn planlagt. Det kan fort bli slik når du er i flyten og iveren tar overhånd, sier Iversen til TV-kanalen.

Iversen fikk beskjeden om at Østberg var uaktuell for sesongstarten for et par dager siden. På spørsmål om det hele kommer som en overraskelse svarer han «både ja og nei».

Han tror eleven har blitt for ivrig i en kritisk periode.

- Hun har vært i en god periode og ting har gått veldig bra. Men da har jeg tenkt at det kanskje er derfor. Hun har hatt litt stigende form, vært litt for ivrig, hatt litt for mange timer … Det er når formen er stigende at det er mest kritisk med tanke på hvordan det er balansere på det her. Kanskje har hun blitt litt for ivrig den siste perioden som gjør at det bikker over.

- Samtidig er det ikke overraskende. Hun er ærlig på det at hun selv har valgt å satse offensivt, være relativt tøff og trene mye. Det gjør at hun hele tiden balanserer på knivseggen. Det er ikke overraskende at det bikker på feil side da, men det er dumt at det skjer før sesongstart, forklarer Iversen.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen under pressetreffet på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Landslagslegen føler med Østberg



Landslagslege Øystein Andersen forklarer at det ikke er lov å gå skirenn for Norge uten en godkjent helseattest.

- Enten det er World Cup eller andre representasjonsoppgaver for Norge så skal helseattesten være i orden. Det innbefatter en undersøkelse hos lege og en egenmeldingsattest som skal vurderes og den er ganske omfattende. Utøvere som trener ekstremt mye de er på en knivsegg og som Ingvild sier selv så er ikke den helt i orden og da må hun ta en liten pause.

Andersen synes synd på Flugstad Østberg, men er trygg på at langrennsløperen vil komme tilbake for fullt.

- Det er kjempekjedelig for henne. Som hun sier så er det beste hun liker å gå skirenn. Nå må hun ta et steg til siden, det er kjempekjedelig for henne, men hun er fremoverlent og fremtidsrettet så det her skal vi får orden på, forteller Andersen.

Iversen roser Østberg

Landslagstrener Iversen er klar på at hovedfokuset nå er å få Flugstad Østberg tilbake på beina og på laget så fort som mulig.



- Det er ikke snakk om at hun er syk. Hun kunne gått skirenn, men det er bedre å være føre var enn å vente noen måneder før det plutselig smeller. Det ser Ingvild allerede nå, sier Iversen.

Han roser måten Flugstad Østberg takler situasjonen på.

- Jeg kunne gjerne tenkt meg at fokuset hadde vært litt annerledes og vi kunne tenkt oss henne på startstreken i Ruka, men vi får klare oss uten henne i noen uker.

- Jeg er så imponert over måten hun tar det her på. Måten hun står frem på. Det er veldig betryggende å se at vi har et helseteam og et verktøy i den helseattesten som hjelper både oss og løperne for å sørge for at det ikke blir helsefarlig, forteller Iversen.

Langrennssesongen starter med sprint på Beitostølen fredag klokken 10:30.