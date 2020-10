Landslagstreneren innrømmer: - Jeg er bekymret

Eirik Myhr Nossum og resten av langrennslandslaget skal snart på tur til et knallrødt Europa.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Smittetallene er igjen på vei oppover og flere land i Europa innfører nå strenge tiltak for å mer kontroll over koronaviruset.

Smittesituasjonen har imidlertid foreløpig ikke fått noen konsekvenser for verdenscupen i langrenn som for øyeblikket ligger an til å bli arrangert som planlagt.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har fått med seg at smitten øker i Europa noen uker før verdenscupen starter i finske Ruka.

- Bekymret



Nossum legger ingen skjul på at han har gjort seg noen tanker om situasjonen.

- Det er utfordrende. Jeg vet at vi skal være flinke og at FIS har vært flinke til å tilrettelegge med tanke på å unngå smitte, men all reising øker risikoen betraktelig i forhold til det vanlige kjedelige livet vi lever her, sier Nossum til Nettavisen.

Landslagstreneren har ingen problemer med å innrømme at den økte smitterisikoen gjør ham bekymret.

- Jeg er bekymret for at vi skal få noe smitte i troppen, forteller Nossum.

Landslagstreneren forklarer at det først og fremst er usikkerhet knyttet til viruset som gjør ham betenkt.

- Jeg er ikke bekymret for livet til vedkommende, men enn så lenge vet vi ikke hva senvirkningene er for eliteutøvere. Det er en bekymring, sier Nossum.

Likevel er planen at Norge skal stille i verdenscuprennene utover vinteren og Nossum er tydelig på at de må klare å håndtere situasjonen på best mulig måte.

PÅ SAMLING: Emil Iversen møter Nettavisen under samling med landslaget ved Holmenkollen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Iversen: - Skjer det, så skjer det



For de norske landslagsutøverne Nettavisen snakker med virker det å være uproblematisk.

Emil Iversen er blant dem som ikke lar seg stresse.

- Jeg er ikke bekymret. Jeg vil ikke bli smittet, men skjer det så skjer det, sier Iversen til Nettavisen.

Han prøver imidlertid å følge de forholdsreglene han kan for å minske sjansen for at han kan pådra seg noe smitte.

- Så lenge jeg får gjort det, så gidder jeg ikke bekymre meg for at det kan skje. Det er mye som kan skje. Så lenge jeg får fulgt forholdsreglene og gjort det jeg skal, så føler jeg meg trygg, forteller Iversen.

SER FREM TIL VERDENSCUPEN: Didrik Tønseth håper verdenscupen i langrenn går som normalt til vinteren. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Tønseth venter seg vanlig sesong

Landslagskollega Didrik Tønseth er heller ikke stresset over situasjonen.

- Det har gått fint hittil og jeg håper det skal gå bra med gode rutiner på reise, sier Tønseth til Nettavisen.

Han tror og håper at verdenscupen i langrenn vil kunne følge kalenderen som er satt opp.

- Jeg tror det blir en ganske vanlig sesong. Når man får arrangert store arrangement som Tour de France og Giro d'Italia, så håper jeg at det skal gå fint å arrangere verdenscupen i langrenn, forteller Tønseth.

Han utelukker ikke at det kan dukke opp utfordringer underveis i den kommende sesongen, men opplever at det norske laget er godt forberedt.

- Jeg tror vi har et bra helseteam som tar vare på oss, sier Tønseth.

USIKKER: Therese Johaug tviler på at man klarer å få gjennomføre alle verdenscuprennene som er satt opp til vinteren. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Johaug skeptisk

Therese Johaug tror imidlertid ikke sesongen kommer til å gå like knirkefritt som det Tønseth spår.

Johaug reagerer på at det er satt opp svært mange renn og forteller at hun har sine tvil om at alle vil bli gjennomført.

- Det er som å tro på julenissen at alle de skirennene på kalenderen blir gått i år, sier Johaug til Nettavisen.

Hun har bestemt seg for å ta det hun får når det kommer til verdenscuprenn i vinter.

- Det er vanskelig for folk å kunne si noe nå for man vet ikke hvordan det blir utover. Man vet ikke hvordan verdenssituasjonen blir og jeg føler at man bare må ta det litt på sparket, forklarer Johaug.

Verdenscupen i langrenn starter i finske Ruka 27. november. Helgen før er det nasjonal sesongåpning på Beitostølen.