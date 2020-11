Landslagsutøverne støtter skiforbundets Northug-valg

Landslagsløperne Nettavisen snakket med på Beitostølen forrige helg mener det var riktig av Norges Skiforbund å fortsette samarbeidet med Petter Northug.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Tidligere denne måneden sendte Norges Skiforbund ut en pressemelding, der de gjorde det klart at Petter Northug fortsetter som brillesponsor for støtteapparatet på landslaget.

Det var lenge usikkert om skiforbundet ville fortsette samarbeidet med den tidligere langrennsstjernen etter at han i sommer ble tatt for råkjøring. Politiet fant også kokain hjemme i leiligheten til Northug, som senere innrømmet han å ha et rusproblem.

Iversen: - På sin plass

Tidligere lagkemaret Emil Iversen mener det er helt riktig av Skiforbundet å fortsette samarbeidet med Northug.

- Det synes jeg er på sin plass. Han høres bra ut, så får vi håpe det går litt mer knirkefritt framvover nå. Han har lagt alle kortene på bordet og lagt seg flat, så jeg stiller meg bak det, sier Iversen til Nettavisen.

Finn Hågen Krogh synes at alle som har gjort noe galt fortjener å få en ny mulighet.

- Jeg liker at folk skal få en ny sjanse, så jeg synes det er bra at de ikke viser ham ryggen. Det må selvfølgelig stilles krav, men jeg liker at folk får en ny sjanse, sier Krogh til Nettavisen.

Johaug: - Et valg de må stå inne for

Landslagstrener for sprintlandslaget Arild Monsen er også klar på at det er fornuftig å legge sommerens hendelser bak seg.

- Det synes jeg var helt greit. Det var en vond sak også for han personlig. At vi er med på å gi han og firmaet en sjanse og at vi blir med om en brilleavtale, synes jeg er helt greit, sier Monsen til Nettavisen.

Therese Johaug sier hun stoler på at Skiforbundet har hatt konstruktive samtaler med Northug-leiren før de tok avgjørelsen.

- Jeg tenker at det er et valg Skiforbundet må stå inne for. De har sikkert hatt en god dialog med Northug-brandet og Petter på det, sier Johaug til Nettavisen.

Røthe: - Det eneste riktige

Sjur Røthe har selv vært landslagskollega med Northug i flere år. Han legger ikke skjul på at Skiforbundets samarbeid med Northug har vært et tema i miljøet i sommer og høst.

- Jeg har tenkt mye og diskutert det med flere. Det er selvfølgelig et naturlig tema som har kommet opp. Jeg synes det er det eneste riktige å fortsette samarbeidet og ta en dialog, få ting på bordet og få klarhet i ting. Så blir man enige om veien videre og hva som er premissene videre. Det tror jeg er veldig viktig, sier Røthe til Nettavisen.

- Det vil alltid være utfordringer. Sånn er det med alle sponsorat, men det er klart at dette har vært i særstilling i og med at Petter er en av hovedgrunnene til at langrenn er så populært som det er i dag, forteller Røthe.

Vossingen forteller at han tar avstand fra Northugs handlinger, men støtter at Skiforbundet har valgt å fortsette samarbeidet med trønderen.

Skistad om forbildet: - Jeg fortsetter å støtte Petter

Kristine Stavås Skistad på det norske rekruttlandslaget har hatt Northug som sitt store forbilde. Hun gleder seg over at Skiforbundet fortsetter å støtte Northug. Det akter hun også å gjøre selv.

- Jeg fortsetter å støtte Petter jeg og. Jeg synes alle gjør feil. Det var kanskje ikke den beste feilen å gjøre, men samtidig så håper jeg at han lærer av det. Det kunne endt enda verre. Vi får være glad for at han ble tatt og at han får gjort noe med livet sitt, sier Stavås Skistad til Nettavisen.

Flere kjente langrennsløpere har avtale med Northugs brilleselskap. Blant dem er Svenske Frida Karlsson og Calle Halfvarsson. Også Maiken Caspersen Falla og Helene Marie Fossesholm går med Northug-briller.

I helgen kunne også Nettavisen avsløre at kometen fra Beitostølen-åpningen, Mikael Gunnulfsen, er enig med Northug om en sponoravtale.

