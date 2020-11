Langer ut mot Keane etter «idiot»-kommentar og trekker fram episoden med Haaland fra 2001

Tidligere Sky Sports-programleder reagerer voldsomt på måten Roy Keane (49) ordlegger seg som Premier League-ekspert på TV.

Som TV-ekspert er Roy Keane like nådeløs som han var på fotballbanen og den siste tiden har iren vartet opp med en rekke tirader fra sin plass i studio.

Spesielt Manchester United har fått føle Keanes kritikk på kroppen og han har langet hardt ut mot spillerne i sin gamle klubb ved en rekke anledninger.

Den tidligere United-kapteinen har blant annet hevdet at klubbens spillere ikke er motivert nok og at de vil koste manager Ole Gunnar Solskjær jobben.

Til angrep på Walker

Nylig satt Keane i Sky Sports-studio da Manchester City tok imot Liverpool på Etihad og han fikk se Kyle Walker gi bort et klønete straffespark tidlig i kampen.

Walkers opptreden fikk Keane til å se rødt i TV-studioet.

Iren kalte Manchester City-stjernen for en «idiot» og «en bilkrasj». Uttalelsene var såpass sterk kost at City har levert en klage til Sky Sports.

Keane sa følgende da han ble spurt om hvorfor Sadio Mané fikke straffe i møtet med Walker: - Fordi han møter en idiot. Han er en bilkrasj, som gjør de samme tabbene om igjen og om igjen, Det er rett og rimelig at han blir straffet for det.

TV-personligheten Richard Keys, som i perioden 1992 til 2011, var en sentral del av Sky Sports' Premier League dekning, er blant dem som reagerer på utspillet og mener det er uhørt å snakke om en spiller på den måten på direkten.

- Vi var alltid klar på at om vi skulle kritisere spillere, så måtte det være konstruktiv kritikk. Vi måtte komme med en forklaring og opplyse, sier den tidligere Premier League-programlederen ifølge Daily Mail.

- Andy Gray (engelsk ekspertkommentator) gjorde dette bedre enn noen andre - og han gjør det fortsatt. Lagene og managerene deres var følsomme på den tiden.

- Skammelig

Keys tror det hadde blitt bråk noen år tilbake, om en ekspert hadde brukt samme ord som Keane. Videre kommer han med en tirade mot TV-eksperten, der blant annet Keanes voldsomme takling av daværende Manchester City-spiller Alf-Inge Haaland i april 2001 trekkes inn. Skaden nordmannen pådro seg som en følge av hendelsen var med på å sette en stopper for fotballkarrieren hans.

- Jeg kan se for meg hvor mye bråk det hadde blitt om vi omtalte Gary Neville som en idiot eller en bilkrasj. Og vi hadde muligheten til det, flere ganger, for å si det sånn.

- Du ser hvor dette bærer, gjør du ikke? Skammelig, Roy. Billig. Selv til å være deg. Hvordan ville du omtalt ditt angrep på Alf Inge Haaland - en episode som hadde sørget for at du havnet i fengsel om det skjedde utenfor banen? sier Keys.

Det hører med til historien at Keys, som nå jobber for TV-kanalen beIN Sports, også tidligere har vært i en feide med Roy Keane. De to skal ha kommet på kant med hverandre i 2008, etter at iren kritiserte måten Sky Sports dekket fotball på.

- Vi husker alle hvordan Keane gikk løs på meg i 2008. Han sa: «jeg vil heller gå til tannlegen enn å jobbe som ekspert. Jeg hater faktisk eksperter - for det er de færreste av dem som analyserer noe som helst, mimrer Keys.

- Han sa også at jeg solgte noe som utelukkende var bygd opp på hype. Videre sa han at det var eks-spillere og eks-dommere som fikk tid på luften, folk som han ikke engang ville hørt snakke på en pub, sier TV-personligheten videre om Keane.

Håner Keanes managerkarriere

Keys avslutter sin tirade mot iren med å gå løs på hans kvaliteter som manager og dra fram igjen episoden fra VM i 2002 der midtbanespilleren ble sendt hjem etter å ha kommet med kritikk mot den irske fotballforbundet.

- De knallharde angrepene hadde kanskje betydd mer om managerkarrieren hans var noe å bry seg om. Men det var den ikke. I Ipswich var det en «bilkrasj». Sunderland var ikke stort bedre og ikke en gang snakk om det som lå igjen da han var ferdig som assistentmanager for Irland, sier Keys.

- Jeg vet at en del av hans tidligere kolleger var rasende fordi han fikk innpass på landslaget igjen, etter det som skjedde i Japan i 2002. Ja, jeg vet, jeg vet, Mick McCarthy sendte ham hjem, men han ville jo dra, avslutter TV-profilen.

P.S. Richard Keys sa opp jobben i Sky Sports i 2011 etter at nevnte Andy Gray fikk sparken i kjølvannet av å ha kommet med flere upassende og sexistiske kommentarer mot blant andre kvinnelige kollegaer og linjedommeren SIan Massey.

