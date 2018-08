Monsen: – Petter er optimist

Det går riktig vei for Petter Northug etter en tyngre periode. Han står likevel over neste høydeopphold.

– Det har skjedd positive ting med kroppen til Petter de siste dagene. Han ser lyst på at han ikke har hatt sykdom i kroppen, sier landslagstrener Arild Monsen i en pressemelding.

Han har besøkt Northug denne helgen.

Northug deltar ikke på Toppidrettsveka til uka. Han dropper også en planlagt høydesamling i august. I stedet følger han to samlinger med sprintlandslaget i lavlandet i august og september.

– Petter er glad for at han er tilbake. Han er optimistisk. Vi skal nå få gjort et godt og grundig treningsarbeid fremover, sier Monsen.

Nede

Northug har følt seg sliten i kjølvannet av et treningsopphold i Spania nylig og valgte å stå over Blink-festivalen i Sandnes i forrige uke. Også denne ukens landslagssamling i Steinkjer gikk uten medaljegrossisten.

Monsen sa til NTB tidligere denne uken at det knytter seg usikkerhet rundt 32-åringen. Northug har vært gjennom medisinske tester. Ingen av dem viste tegn til at det er noe alvorlig med medaljegrossisten.

Inne igjen

Northug er tilbake på sprintlandslaget etter å ha brutt med landslaget etter VM i Val di Fiemme i 2013. Siden har han satset på egen hånd med sitt eget team, før han før denne sesongen gjorde comeback.

Northug har to tunge sesonger bak seg. Begge ganger fikk han problemer etter høydeopphold i sesongoppkjøringen.

Tidligere i måneden sa lagkamerat Finn Hågen Krogh at han tror Northug snart er tilbake og i full trening.

– Han har vel hatt tøffe perioder før, som han har hvilt seg ut av, selv om han kanskje har bommet litt de to siste sesongene. Han har alltid trent hardt og hvilt godt, og nå er han i en hvileperiode. Jeg tror vi får se han i full blomst ganske snart igjen, så jeg er ikke bekymret i det hele tatt, sa Krogh til NTB.

(©NTB)

