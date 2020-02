Langrenn er på rett spor, NRK!

Ekspert Torbjörn Nordvall klør seg i hodet av NRKs kritiske blikk på langrenn og miljø. Han mener statskanalen bommer med granskningen sin.

Kall den svensk-norske skitouren for et PR-jippo eller hva du vil, men det er bedre med et initiativ der utøverne tar tog mellom konkurransestedene fra Östersund til Trondheim i stedet for å rulle videre i det samme gamle sporet.

Langrenn forsøker å ta miljøansvar og fortjener derfor ikke å stå alene som Svarte-Petter i NRKs kritiske granskning.

Slik jeg kjenner både langrenns- og orienteringsfolk så er det snakk om en svært miljøbevisst gjeng mennesker som er opptatt av å ta ansvar for et langsiktig bærekraftig miljø.

Det gjenspeiler seg blant annet i deres personlige opptreden med kildesortering, klesvalg, innkjøp, livsstil, kosthold og transport til landslagsvirksomhet.

Langrennsfolket kan neppe beskyldes for å være noen større miljøsvin enn andre innen idretten, selv om det selvsagt er mye mer som kan gjøres og ting som ikke nødvendigvis møter klimaaktivisten Greta Thunbergs visjon om nulltoleranse.

Samvittigheten finnes, på samme måte som den gjør det innen mange andre spesialidrettsforbund og i klubber. Miljøtenkningen gjennomsyrer mye av virksomheten. Det kan jeg selv bekrefte fra mine elleve år i Det svenske skiforbundet.

Det har skjedd mye på kort tid innen langrennssporten som viser at klimatrusselen tas på alvor.

Smøreindustrien satser store millionbeløp på å erstatte fluor med miljøvennlige produkter, hele materialsiden overvåkes nøye og miljøtilpasses. Reiser til og fra konkurransene samordnes, gjøres kollektivt og organiseres logistikkmessig smartere enn bare for noen år siden.

Sponsorer og samarbeidspartnere vil gjerne assosieres med langrenn fordi de ønsker å bygge et varemerke med miljøprofil. Volkswagen er et eksempel i Sverige - de leverer el-biler og hybrider til landslagets utøvere.

Selvsagt kan mye bli bedre. Men når NRK viser fram sin undersøkende journalistikk om hvor mye utslipp som finnes på langrennslandslagets samvittighet, med både smøretrailere og flyreiser, blir det et litt for enkelt regnskap.

Tallene regnes bare med pluss – oppover!

Det finnes ikke noe minus for tiltak og klimasmarte løsninger. Ingen sammenligning med andre idretter som fotball, ishockey eller håndball der hele lag fraktes med både fly og buss til kamper.

Granskningen til NRK retter seg også inn motverdenscupprogrammet i langrenn, som til sammenligning med andre idretters program, i det store og hele er en Skandinavisk og europeisk cup, til tross for en liten avstikker til Canada i sesongavslutningen.

NRK-granskningen tar heller ikke opp hvor mye investeringer i smøretrailere, husbiler og en bedre utviklet miljøbevissthet har minsket karbondioksidutslippene sammenlignet med tidligere år.

Og hva alle ledere og utøveres mer klimasmarte valg bidrar med i samfunnet ellers.

NRK-tallene stemmer sikkert, men konklusjonen blir at langrennslandslaget pekes ut som Svarte-Petter i idrettsfamilien. At langrenn burde skamme seg.

Nei, det holder faktisk ikke, NRK.

Min konklusjon i et større perspektiv blir derfor: Burde vi ha verdenscuper i det hele tatt om eksperter mener at vi sliter så mye på miljøet?

Burde lagene i Eliteserien og Allsvenskan også ta toget til hver eneste kamp? Burde alle fans som reiser til London, Manchester og Liverpool nektes å dra, bare fordi hjertet deres blør for et fotballag?

Hver eneste flyreise er jo en miljøbelastning. Resonnementet blir derfor absurd i klimadebatten når en sport, som veldig mange beskriver som liten på vår planet, langrenn, skal brukes til å symbolisere miljø- og idrettspolitikk.

Om det skal være sånn, så bør også tiltak trekkes fram, de gode eksemplene.

Se på Vasaloppet. En arrangør som bygger store deler av sitt varemerke med sterk miljøprofil. Det er noe som påvirker og gjør inntrykk på de rundt 60.000 påmeldte og i hele Ovan-Siljan-regionen.

Klimakrisespørsmålet er som kjent større enn en langrennsløype mellom Sälen og Mora, og Östersund og Trondheim. Men langrennssporten tar ansvar.

Når det norske og svenske forbundet går sammen om å arrangere en unik skitour 14. til 23. februar, der de aktive må ta toget med Vy mellom stedene for å få være med videre i konkurransen, så burde arrangementet applauderes.

Ikke kritiseres eller bli mistenkt for å sminke et verdenscupsirkus som faktisk tar klimakrisen på alvor. Dette er et steg i riktig retning, ikke et steg tilbake.

Jeg håper FIFA, UEFA og andre store forbund tar etter FIS, Det internasjonale skiforbundet, og tydelig viser at man kan gå fra ord til handling og steg for steg ser hvordan man kan bidra til et langsiktig bærekraftig miljø.

Det er ikke populistisk å vedta tiltak og finne løsninger som gagner miljøet. Derimot er det forferdelig å lukke øynene for den belastningen idretten bidrar med.

Langrenn er på rett spor i sin omstillingsprosess både internasjonalt og nasjonalt i Sverige og Norge.

God tur, alle i Ski Tour 2020.

/Torbjörn Nordvall