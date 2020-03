Langrenn med hovedsponsor på plass

Langrennsavdelingen i Norges Skiforbund har fått på plass en ny sponsoravtale verdt ti millioner kroner i året fram til 2022.

Det er Sparebank1 som fortsetter som hovedsponsor etter først å ha sagt opp sin avtale mot slutten av fjoråret. Både NRK og Adresseavisen publiserte saken tirsdag formiddag.

NTB vet også at avtalen har vært klar en stund, men at partene har ventet med å slippe nyheten til de fant et passende tidspunkt.

Allerede for en måned siden gikk ryktene om at Sparebank1 likevel ville forlenge med Norges Skiforbund.

I en pressemelding heter det at det ligger en mulighet for forlenging av avtalen med tre nye år.

Hovedsponsoravtalen kommer midt i en periode der Norges Skiforbund sliter med økonomien og har permittert nesten 100 av sine ansatte. Sponsormarkedet er i tillegg svært tungt grunnet koronaepidemien.

Avgjørende

– I dagens situasjon er det avgjørende for å drifte på toppnivå som nå. Det er ikke bare en vesentlig bidragsyter, men ekstremt viktig, i hele totalen, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Det årlige beløpet for avtalen er fem millioner kroner mindre enn det har vært den siste tiden, og dette betyr at stipendet for utøverne forsvinner. Utøverne må også selge egen reklame.

– De får mulighet til å hente inn de tapte «stipendinntektene» ved å gå ut og selge selv. Det er kanskje ikke den beste timingen slik markedet er nå, men jeg tror utøverne har en sterk forankring spesielt lokalt. I tillegg kan også klubbene til utøverne få mulighet til å bruke sine sponsorater på utøverne. Det er også noe som er etterspurt. Er det utøvere som sliter med å hente inn sponsorer, så får vi se hva vi i Skiforbundet kan bistå med, sier Bjervig.

Tatt opp

Forhandlingene om en ny avtale ble tatt opp igjen for noen uker siden.

– Vi er glade for at vi til slutt fikk en avtale som begge parter er fornøyde med, og at vi kan fortsette som hovedsponsor for Norges nasjonalsport. I en vanskelig tid for idretten er det viktig å få en trygghet for videre satsing, både for elite og bredde, sier styreleder Richard Heiberg i SpareBank 1 Gruppen i en pressemelding.

