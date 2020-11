Langrenn: Ni kvinner og åtte menn uttatt til verdenscupåpningen

Norges Skiforbund har tatt ut ni kvinner og åtte menn til verdenscupåpningen langrenn i finske Ruka 27.-29. november. Det er tre ledige plasser på laget.

Norge har ti plasser for hvert kjønn. Det betyr at en kvinne og to menn vil komplettere det norske laget etter helgens åpningsrenn på Beitostølen.

Disse er allerede uttatt, menn:

Pål Golberg (Gol), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Håvard Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn).

Kvinner:

Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Ragnhild Haga (Åsen), Therese Johaug (Nansen), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes).

I Ruka blir det minitour med klassisk sprint fredag, 10/15 km klassisk lørdag og 10/15 km jaktstart i fri teknikk søndag.

(©NTB)

