Langrenn: Norge står over verdenscuphelgene i Davos og Dresden

Norges Skiforbund har bestemt seg for ikke å sende utøvere til verdenscuprenn i langrenn før nyttår på grunn av den rådende koronasituasjonen.

Det bekrefter skiforbundet i en pressemelding. Avgjørelsen kommer i kjølvannet av at langrennsstjernene Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen bestemte seg for ikke å droppe de kommende verdenscuprennene.

Beslutningen om å holde løperne hjemme er også tatt etter en vurdering av gjennomføringen av verdenscupåpningen i finske Ruka. Flere norske løpere uttrykte usikkerhet etter å ha deltatt der.

– Dette er en vanskelig beslutning, men etter grundige diskusjoner internt, mener vi dette er riktig for langrenn slik situasjonen er nå, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad.

Vegard Ulvang er leder for langrennskomiteen i FIS. Han respekterer Norges avgjørelse.

- Det er den situasjonen vi er i. Leger snakker om liv og helse og det må vi ta til etterretning, sier han til Nettavisen.

Selv om Norge har bestemt seg for å ikke delta på verdenscuprenne i Davos og Dresden ruller verdenscup-sirkuset videre forsikrer Ulvang.

- Skirenn blir arrangert så lenge vi får lov og tillatelse av myndighetene i landene det blir arrangert løp. Vi fører et veldig strengt regime. Løperne må komme med en fersk negativ test og blir testen gjennom helga, sier han.

- Hvordan kommer det til å påvirke langrennssporten av verdens største skinasjon ikke deltar?

- Det blir et annet skirenn, men vi må bare ta Norges beslutning til etterretning, sier Ulvang.

Klæbo uttalte mandag at usikkerheten rundt koronasituasjonen ble forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Underveis i Ruka-helgen valgte dessuten Heidi Weng å stå over etter ett løp som følge av bekymring over pandemien.

Det norske laget ble plassert i karantene i nærmere et døgn etter at herretrener Eirik Myhr Nossum testet positivt for korona ved ankomst i Finland. Senere viste det seg at hans test var såkalt falsk positiv, men karanteneepisoden gjorde ikke Ruka-opplevelsen bedre for det norske laget.

Det skal gås verdenscuprenn i sveitsiske Davos 12. og 13. desember og i tyske Dresden helgen etter.

