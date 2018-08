Maiken Caspersen Falla (27) vant fellesstarten over 10 kilometer under Blinkfestivalen fredag. Før rennet var det ett minutts stillhet for Vibeke Skofterud.

Caspersen Falla vant foran Mari Eide og svenske Charlotte Kalla.

Før rennet ble det avholdt ett minutts stillhet for den tidligere skiløperen Vibeke Skofterud døde i en vannscooterulykke 29. juli.

Publikum reiste seg og det var helt stille i målområdet mens bilde av Skofterud ble vist på storskjerm.

Flugstad Østberg, Falla og de øvrige løperne sto i en rekke under minnestunden.

– Det er en flott gest, det er det minste vi kan gjøre, sa landslagsløper Ragnhild Haga til Aftenposten før markeringen.

Da konkurransen kom i gang gikk det mot et spurtoppgjør i Sandnes sentrum, men Maiken Caspersen Falla ville det annerledes og dro til på sisterunden. Hun trillet inn til seier på overlegent vis etter 10 kilometer på rulleski.

Spurtoppgjør ble det derimot om de neste plassene, og her sikret Mari Eide andreplassen, mens Charlotte Kalla tok tredjeplass rett foran Kari Øyre Slind.

– Jeg er fornøyd med seieren. Jeg har ikke hatt så høy puls siden vinteren, sier Caspersen Falla, ifølge avisen.

Blinkfestivalen avsluttes med sprint lørdag.

