Langrennslandslaget preget av Halvard Hanevolds død

Bortgangen til en av norsk skiskytterhistories største profiler blir tatt imot med sorg i langrennsmiljøet.

FONT ROMEU (Nettavisen): Beskjeden om at Halvard Hanevold er død, bare 49 år gammel, preger det norske langrennslandslaget som er på høydesamling i franske Font Romeu.

Det norske laget fikk høre den triste nyheten da de var samlet på utøverhotellet tirsdag kveld.

De norske langrennsutøverne er fulle av lovord om den tidligere skiskytteren.

- Det er klart at det var en tung melding å få, sier Johannes Høsflot Klæbo til Nettavisen.

Klæbo husker godt at han så Hanevold konkurrere på TV i barndommen.

- Det han har gjort for skiskyttersporten er enormt. Han har satt sine spor. Dette er veldig trist, sier Klæbo.

Også landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller om en preget stemning i den norske leiren.

- Jeg husker ham som en fantastisk god skiløpet. Han var en man nesten ikke skjønte hvordan klarte å gå så fort, for det var litt mindre teknikk, men masse vilje bak det han gjorde. Han har en karriere som veldig få matcher. Han var en fantastisk representant for skiskyting - både som utøver, men også i etterkant som kommentator, sier Nossum til Nettavisen.

PREGET: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har møtt Halvard Hanevold i flere sosiale sammenhenger. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Landslagstreneren forteller at han har møtt Hanevold i flere sosiale sammenhenger.

- Han var en veldig hyggelig, oppegående kar med masse gode spørsmål og ideer. Et klokt hodet. Det var en ufattelig trist beskjed å få. Det er selvfølgelig flere som er mer berørt enn meg av det her, og jeg håper at de kommer seg gjennom dette på en god måte, forteller Nossum.

- En fyr som er lett å bli glad i

Emil Iversen forteller Nettavisen at han ikke kjente Hanevold personlig, men at han naturligvis har fått et forhold til han gjennom media og TV-skjermen. Han innrømmer at det var sjokkerende å høre om Hanevolds dødsfall.

- Jeg tenker vel som alle andre. At det er ufattelig, sjokkerende, trist. For meg virket han som en helt herlig fyr. En fyr som er lett å bli glad i, jordnær, jovial og med et glimt i øyet. I tillegg var han en helt rå idrettsutøver. Det er bare trist, tragisk og kjedelig, forteller Meråker-gutten.

Iversens landslagskollega, Niklas Dyrhaug, forteller at laget fikk beskjed via push-varsler på telefonene, og at de skjønte lite da meldingen dukket opp.

- Vi satt her og så det poppet opp på telefonen at han var død. Det er bare ufattelig tragisk, rett og slett, forklarer han til Nettavisen.

Lagkamerat Didrik Tønseth synes også at det var en tung beskjed å få tirsdag kveld.

- Det kom som et sjokk og er veldig trist. Det er ikke trivelig å få sånne meldinger, sier Tønseth til Nettavisen.

Han husker Hanevold som en stor skiskytter med en særegen teknikk.

- Det er sjeldent man ser noen med en teknikk som skiller seg såpass ut og som likevel klarer å henge med, sier Tønseth.

HØYDESAMLING: Det norske langrennslandslaget er på høydesamling i Frankrike. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

- Grunnpilaren i vårt team

Hanevolds bortgang har skapt sjokkbølger i idrettsmiljøet, og godordene sitter løst både blant tidligere lagkamerater og konkurrenter.

Ole Einar Bjørndalen la onsdag ut en rørende melding på Instagram.

- Halvard var grunnpilaren i vårt team over så mange år. Fantastisk person og utøver med et stort hjerte og alltid godt humør. Hvil i fred, skriver skiskytterkongen.

Også franske Martin Fourcade delte sin sorg i et Instagram-innlegg.

- Han var den første skiskytterstjernen jeg la merke til da jeg var på mitt første verdenscuprenn. Han smilte alltid og sluttet aldri å oppdage nye ting. En utrolig utøver med et briljant hode. Alle mine tanker går til Sandra og familien, skriver Fourcade.

OL-GULL: Halvard Hanevold vant normaldistansen under OL i Nagano. Foto: Jon Eeg (NTB scanpix)

Strålende karriere

Hanevold hadde en fantastisk skiskytterkarriere, som toppet seg med OL-gull på normaldistansen i Nagano i 1998, samt seier på samme distanse i VM i Khanty-Mansiyinsk i 2003. Han tok også flere stafettgull og individuelle medaljer fra både OL og VM.

Det er likevel Hanevolds personlige egenskaper som en inkluderende og positiv person som trekkes fram blant de som kjente han best. Asker-mannen var en blid og samlende person i skiskyttermiljøet og etter endt karriere har han jobbet som skiskytterekspert for NRK.

NRK-kollega Andreas Stabrun Smith forteller Nettavisen at han mottok den triste nyheten med sjokk, tirsdag.

- Det er en sjokkerende nyhet å få. Jeg var på tur med Halvard denne helgen som var i Frankrike, der vi kommentere Martin Fourcades rulleski-festival. Vi hadde en hyggelig tur, også får jeg denne beskjeden. Det er bare helt ubegripelig. Et kjempestort sjokk, sier NRK-kommentatoren.