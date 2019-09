Langrennsprofilen Sondre Turvoll Fossli åpner opp om de dramatiske minuttene da hjertet stanset

Og snakker om framtiden som toppidrettsutøver.

Det var i august at langrennsløperen Sondre Turvoll Fossli ble innlagt på sykehus etter en hjertestans. Nå snakker han ut om den dramatiske dagen.

Det gjør han i en video publisert avg Norges Skiforbund. I intervjuet avslører han blant annet at det ikke er sikkert at han kommer tilbake på toppnivå i langrenn.

- Jeg er jo mer frisk enn jeg er syk. Det er en hendelse som har skjedd, men alt tilsier at jeg er topptrent, ung og sprek fortsatt. Jeg er egentlig veldig frisk, jeg er det.

- Men veldig mye er usikkert. Det er en sannsynlighet for at jeg ikke kan satse videre. Det er veldig kjedelig. I disse situasjonene er du glad for at du lever. Jeg prøver å ta en dag av gangen og være positiv, så får en se hva som skjer, sier han videre.

- Husker ikke mye



Fossli forteller at han nå har fått ting litt på avstand.

DRAMATISK: Sondre Turvoll Fossli ble innlagt på sykehus etter en hjertestans i august. Nå snakker han ut om hendelsen. Foto: (NTB scanpix)

Han husker ikke så mye av den dramatiske dagen selv, men har blitt fortalt det emste av hendelsesforløpet. Det var under en biltur mellom Hokksund og Skøyen at hjertet stanset og langrennsprofilen fikk behov for akutt hjelp.

- Vi skulle ta av til Skøyen, og jeg svingte jeg ut på motorveien igjen, enkelt og greit. Henriette (samboer) spurte hvor vi skulle, og jeg hadde bare svart nei, tror jeg. Sammen med at bilen stoppa, hadde også jeg slokna. Jeg hadde fått en hjertestans.

- Jeg husker bare at jeg sto opp om morgenen og satte meg i bilen. Mer husker jeg ikke fra den dagen. Jeg husker kanskje litt fra kvelden på sykehuset, men alt annet har jeg bare blitt fortalt, forteller langrennsløperen videre om dagen.

Syklist på vei til jobb



Han husker blant annet ingenting fra bilturen mellom Hokksund og Skøyen.

- Henriette ringte ambulansen med en gang dette skjedde. Hun krabbet over meg, åpnet døra og fikk dratt meg ut av bilen. Det var to personer som var veldig behjelpelig der på stedet, forteller han.

- En eller annen hadde skreket at jeg ikke pustet. Da hadde Henriette begynt å skrike. Men det var en syklist som var på vei til jobb, og som kunne hjerte- og lungeredning. Han hadde sett hva som skjedde, hoppet av sykkelen og kom til unnsetning. Jeg har mye å takke de personene som hjalp til der for, det er det ingen tvil om, sier han.

Det er en førstehjelpsbil som kjører rundt i Oslo og den var i nærheten.

- De gjorde hjerte- og lungeredning fram til rundt sju minutter, tror jeg, og så fikk jeg det første støtet med hjertestarter da, har jeg blitt fortalt, men jeg våknet ikke. Så gikk det rundt tre minutter før jeg fikk det neste støtet, og da begynte jeg å puste.

- På andre runde med hjertestarter kom jeg til hektene igjen, sier han.

- Det var veldig mye som klaffet akkurat den dagen, så jeg har hatt veldig flaks, det er ingen tvil om det. Det er veldig kjedelig at sånne ting skjer, men skal det først skje var det et bra sted å få det på, sier Fossli.

Fått hjertestarter



Han skryter av både sykehus, vener og familie som har hjulpet ham i ettertid. Noen klar diagnose har han imidlertid ikke fått ennå.

- De prøver å finne ut av ting, men ikke funnet ut så mye enda. For en toppidrettsutøver som meg, som er vant til å trene to ganger om dagen, var det litt kjedelig å ligge på sykehuset der i ti dager, og ikke komme så langt.

- De har tatt røntgen, MR, og ultralyd av hjertet. De har tatt noe forskjellig EKG, og jeg har gått med måler helt siden mandagen jeg var på sykehuset. Det satt en å analyserte pulskurvene mine nesten hele oppholdet, sier han.

- Det er også gjort et inngrep. En hjertestarter er montert rett under huden.