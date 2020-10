Langrennsprofiler slår tilbake mot fluor-kritikken: - Du kan ikke komme og ta den

Redaktør satte spørsmålstegn ved skilandslagets moral. Nå svarer flere av profilene på kritikken.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Nylig bekreftet Det internasjonale skiforbundet (FIS) at det planlagte forbudet mot fluorsmurning ikke blir innført før 2021/22-sesongen.

Norge er blant dem som har vært for en utsettelse ettersom testutstyret for å kontrollere om en utøver tar i bruk fluorsmurning foreløpig ikke er tilfredsstillende.

Det norske landslaget i både skiskyting og langrenn har imidlertid måttet tåle kritikk for deres holdning.

Denne uken gikk Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros, hardt ut og stilte spørsmål til det norske skilandslagets moral.

«Vi vet hvor helseskadelig og miljøødeleggende bruk av fluor i skismurning er. Likevel kommer norske langrennsløpere og skiskyttere til å benytte seg av det i den kommende sesongen for å vinne.

De vinner sikkert en haug med gull denne sesongen også. Men idrettsfolk som med åpne øyne velger å utsette både folk og natur for fare for å få et marginalt fortrinn i en marginal idrett, er ikke forbilder for noen som helst», skriver blant annet Valen i sin kommentar.

Slår tilbake

Therese Johaug, trolig Norges største langrennsprofil, er blant flere som ikke er enig i kritikken fra Valen.

- Jeg tenker at han får stå for det han sier. Så vet vi som er i gamet hvordan det her fungerer. Jeg har ikke sett han til start i et verdenscuprenn, sier Johaug til Nettavisen.

Johaug er opptatt at vinterens renn skal være rettferdige og synes det blir for enkelt å kun peke på konsekvensene for miljøet.

- Da kan vi ikke gå skirenn, for å være helt ærlig. For vi setter oss på et fly, vi setter oss i en buss, vi kjører bil. Den lille fluoren vi har på de skiene ... I den store verden er det «null og nada». Det å kjøre bil og sette seg på et fly til Beijing, Canada eller USA – da snakker vi forurensing.

- Du kan ikke komme og ta den, forteller Johaug.

Hun er glad for at FIS bestemte seg for å utsette forbudet til neste sesong.

- Det virket som de ikke hadde testutstyret på plass. Det å skulle starte en sesong med et fluorforbud og at det er litt hipp som happ hvordan det apparatet slår ut, det går rett og slett ikke. Det hadde bydd på store spekulasjoner, misnøye og forvirring blant alle. Man må først ha et bunnsolid testapparat på plass, sier Johaug bestemt.

KLAR TALE: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Johaug får støtte

Den holdningen deler også de andre utøverne og trenerne Nettavisen snakker med i det norske laget.

Eirik Myhr Nossum, landslagstrener for de norske herrene, er positiv til et fremtidig forbud mot bruk av fluor, men mener i likhet med Johaug at idretten må ha et regelverk det er mulig å overholde.

- Vi vet at fluor har mye å si. Hvis det ikke får konsekvenser eller er mulig å oppdage at noen bruker det, så er det vanskelig for meg å forholde meg til det, sier landslagstreneren til Nettavisen.

Nossum er overbevist om at det ville vært utøvere som hadde jukset hvis det hadde blitt fluorforbud til vinteren og man ikke hadde hatt et fungerende testapparat klart.

Landslagstreneren viser til at det fortsatt er utøvere som doper seg til tross for at det kan medføre lange utestengelser og i tillegg være helsefarlig.

- Hvis vi skal konkurrere mot folk med fluor så kan vi bare droppe det. Da kunne vi ha lagt ned og sagt at vi i påvente av dette permitterer alle ansatte fordi det ikke er noe vits at man går internasjonale skirenn. Så kan vi arrangere skirenn i Norge. Det hadde vært et alternativ. Men enn så lenge er jobben til mange av de som sitter her å representere Norge internasjonalt. Da er vi interessert i å gjøre det på en rettferdig måte, sier Nossum.

Landslagstreneren gjentar at han er for et forbud, men sier at utøverne må konkurrere på like vilkår.

- Jeg har ansvar for X antall arbeidsplasser her og arbeidsplassen går ut på å konkurrere på ski. Jobben min er å sørge for at det gjøres på en best mulig måte og at det gjøres på en rettferdig måte. Jeg er for at når ting er så usikkert, så må det utsettes, sier Nossum.

SESONGOPPKJØRING: Hans Christer Holund lader opp mot en ny vintersesong der han igjen kan få lov til å bruke fluor under skiene. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Verdensmesteren vil ikke ha unødvendig mistanke



Også regjerende verdensmester på 50-kilometer, Hans Christer Holund, synes det eneste fornuftige var å utsette forbudet mot fluorsmurning når man ikke hadde tilfredsstillende testmuligheter tilgjengelig.

- Først må jeg si at det beste hadde vært å unngå fluor. Det er skadelig og noe vi ikke har lyst til å ha i naturen. Det aller beste hadde vært om det hadde vært rettferdig å innføre fluorforbudet per dags dato, men sånn som det er nå så har vi ikke gode nok testrutiner på det. Da er det også for tidlig å innføre det, sier Holund til Nettavisen. .

Verdensmesteren har liten forståelse for de som stiller spørsmål til landslagets moral.

- Det er ikke vits å drive med toppidrett hvis det skal bli sånn at de som jukser skal få lov til å jukse. Da kan vi likeså godt holde på med noe annet. En av forutsetningene for at toppidrett er gøy å se på er at alle stiller med de samme kortene og at alle er rene, forteller Holund.

- Litt av grunnen til at jeg kanskje ikke følger med på sykkel like mye som jeg gjorde før er at den mistanken ligger der hele tiden om at ikke alle er rene. Hvis man skal få den mistanken i langrenn på smørebiten, om at én kanskje har jukset og bruk fluor under skiene fordi han har gode ski, så er ikke det et element man har lyst til å ta med inn, mener den norske langrennsprofilen.

Inntil forbudet blir innført håper han imidlertid at folk tar ansvar og bruker fluorsmurningen på en fornuftig og lite skadelig måte som mulig.

- Vi vet at fluor er farlig for helsa vår. Man må da heller bli bedre på rutiner med å bruke maske når man smører skiene og hele den pakken der. Så lenge man bruker det så er det trygt, men de som ikke gjør det kan bli syke.

- Men jeg håper testrutinene blir såpass bra i fremtiden at vi kan kutte ut fluoren. Det vil være det beste, sier Holund.