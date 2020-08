Ernst A. Lersveen mener Northug trenger hjelp.

TV2-reporter Ernst A. Lersveen fikk et nært forhold til Petter Northug, og er kanskje den i medie-Norge som har kommet tettest på Petter Northug gjennom hans liv som langrennstjerne.

Den erfarne journalisten synes først og fremst det er trist og leit det som har hendt med Northug.

- Det er en personlig tragedie. Det er trist og leit for Petter og hans familie, og et rop om hjelp. Han trenger hjelp til å komme ut av den livsførselen har har, sier Lersveen til Nettavisen.

- Jeg blir lei meg

TV2-reporteren har fått sett Northug gå inn til utallige gullmedaljer med skiene på beina, men han har også sett nedturene på nært hold.

Petter Northug ble torsdag kveld stoppet i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 i Ullensaker. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og det er tatt blodprøve. Hjemme hos ham ble det funnet kokain, bekreftet skistjernen på Instagram fredag.

- Jeg blir lei meg. Folk flest kjenner «fenomenet Petter», som har levert resultater til de grader og underholdning. Han har skapt en nesten kunstig stor langrennsinteresse her til lands, og han har bidratt til sterk økonomisk vekst i Skiforbundet. Og bak det skallet der er det en flott gutt. Men det er tydeligvis ikke enkelt å være popstjerne. Men når du har passert 30 år er det på tide å ta tak, mener Lersveen.

- Det er ikke noe Falun nå

Hvordan vil dette påvirke omdømmet til Petter Northug?

- Det er nok ikke jeg den rette til å bedømme, men det er ikke positivt for et forbilde for barn og unge å knytte navnet sitt igjen til en politisak, og etter hvert en dom. Det kan umulig være bra, tror Lersveen.

Kommer han til å bli husket for det han leverte som langrennsløper eller det utenomsportslige?

- Jeg tror begge deler. Det har vært til de grader både opp og nedturer for Northug, og han blir nok husket for begge deler. Det er jo ofte sånn at det er det siste man husker. Karrieren hans hadde passet perfekt inn i en amerikansk underholdning, før gårsdagens nyhet. Gårdsgutten som ble hele Norges gullgutt, men som ble tatt for å fyllekjøre, før han slo tilbake i VM i Falun i 2015 og vant tilbake det norske folket, oppsummerer TV2-reporteren.

Klarer han å vinne tilbake folkets tillit nå, slik at han gjorde i Falun i 2015?

- Det er ikke noe Falun nå for Petter. Han har ingen arena å reise seg på. Det livet er forbi, det er ingen sånn måte å reise seg på. Det viktigste nå er at han kommer i en situasjon der han innser at han må gjøre noe med livet sitt, avslutter Lersveen.