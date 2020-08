Langrennssjefen varsler «tjuvstart» på høydetreningen

Kommende langrennssesong er mildt sagt uforutsigbar. Det kan føre til ekstreme høydetiltak til sommeren.

Alt av høydetrening er falt bort denne sommeren. Det blir heller ikke noen tradisjonell høydesamling i månedsskiftet august/september.

Enkelte mener at det ikke er optimalt med tanke på at OL i Beijing 2022 går i høyden hvis det arrangeres som planlagt. Når OL går høyt, må det også trenes i høyden.

– Vi skal ikke stresse. Til vinteren er det ikke mesterskap eller renn i høyden i det hele tatt, og da får vi heller starte tidligere med høyde neste år. Vi får bare erkjenne at, ok, det ble ikke nok høyde i år med tanke på OL i Beijing. Da får vi heller starte tidligere neste år med to høydesamlinger før sommeren, sier landslagssjef Espen Bjervig til NTB.

Han sier at det heller ikke er sikkert at det blir noen samling i Val Senales i oktober. Der har norske langrennsløpere oppholdt seg fast på samme tidspunkt de siste 30 årene.

Nekter ikke utenlandsreising

– Høydeoppholdet i Val Senales er ikke avskrevet. Det står åpent. Vi ser ikke altfor lyst på det, men det er en mulighet, høyttenker Bjervig.

– Kan utøvere reise til høyden på egen hånd?

– Det er lov å reise på eget initiativ, men det vil få konsekvenser av typen karantener ved retur til Norge. Det er kanskje ikke noe vi anbefaler, men om det er noen som ønsker å reise, vil vi ikke nekte dem det. Det er også slik at det er mye enklere å reise i små grupper enn om vi kommer med 35 personer på en tur.

For mange er manglende høydetrening et savn. Therese Johaug er blant dem som liker å samle røde blodlegemer i Mellom-Europa. Som toppidrettsutøver er det fort gjort å bli irritert når ting ikke blir som de pleier. Koronapandemien har bydd på utfordringer.

– Jeg synes at utøverne har vært veldig flinke. Vanligvis synes toppidrettsutøvere det er problematisk når programmet ikke blir gjennomført som planlagt, men slik har det ikke vært i det hele tatt under koronaperioden. Folk har vært veldig løsningsorienterte, mener Bjervig.

Egen hotelletasje

Denne uken er herrelandslaget samlet i Steinkjer. Neste uke er det Toppidrettsveka i Trøndelag for begge kjønn og alle landslagsløperne, og i etterkant samles kvinnelandslaget i Meråker. Alt skjer med tilrettelagte smitteverntiltak.

Da løperne var samlet i Sandnes under Blinkfestivalen sist uke hadde landslaget en egen etasje på hotellet. Der spiste de også alle måltider isolert fra resten av hotellgjestene. Løperne hadde egne rom, og det var god plass.

– Blinkfestivalen var langrennsleirens første skarpe øvelse. Vi er forberedt på at det blir slik som dette sannsynligvis gjennom hele sesongen. Vi må nok lære oss å leve med at situasjonen blir annerledes en god stund framover, sier landslagssjef Bjervig.

