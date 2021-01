Langskudd sendte Wolves videre i FA-cupen

Vitinhas langskudd etter ti minutters spill var nok til å gi Wolverhampton billett til åttedelsfinalen i FA-cupen. Askeladden Chorley ble slått 1-0.

Hjemmelaget fra nivå seks i fotball slo ut Derby i forrige runde. Det var riktig nok et Derby-lag som måtte stille med junior- og ungdomsspillere på grunn av et omfattende koronautbrudd i førstelagsstallen.

Fredag viste Chorley at laget kunne hevde seg også mot et Premier League-lag. Wolverhampton måtte jobbe hardt for å ta seg videre. Vitinhas scoring var lagets eneste avslutning mellom stengene, og Chorley-keeper Matthew Unwin trengte ikke å gjøre en eneste redning resten av kampen.

Annerledes var det for John Ruddy i Wolves-målet. Han måtte flere ganger i aksjon, og særlig imponerte han i det 61. minutt da han på akrobatisk vis slo hodestøtet fra Andy Halls over mål.

Connor Hall, som scoret både i 1., 2. og 3. runde, tvang også Ruddy til en god redning i 2. omgang.

Wolves startet med fem av spillerne som startet i forrige Premier League-kamp.

