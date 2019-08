Langt sleggekast av Henriksen

Sleggekaster Eivind Henriksen ble nummer fire i et internasjonalt stevne i Ungarn tirsdag. Han fikk opp et lengstekast på 76,18 meter.

Henriksen er for lengst klar for høstens VM i Doha, og 28-åringen har et håp om å kunne melde seg på i medaljestriden i det som blir sesongens store høydepunkt.

Tirsdag testet han formen i Pal Nemeth Memorial-stevnet i ungarske Szombathely. Der kastet han 76,18, hvilket holdt til fjerdeplass.

Hjemmehåpet Bence Halász vant med 78,54.

Henriksen har tidligere denne sesongen kastet atskillig lenger enn han gjorde tirsdag. 28-åringens årsbeste lyder på 78,25 og stammer fra et stevne i Tyskland i juni.

VM i Doha finner sted i månedsskiftet september/oktober.

