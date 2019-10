Lanserer Ragnhild (21) som norsk VM-joker

21-åringen storspilte i møte med et av verdens beste lag nylig. Nå pekes hun ut som mulig norsk joker i håndball-VM.

I forrige helgs vanvittige 38-38-drama mellom Vipers Kristiansand og Metz var det spesielt én spiller som viste seg litt ekstra fram.

Ragnhild Valle Dahl (21) hamret inn kruttsterke sju mål på sine åtte skudd. Både kommentator Peder Seierstad og ekspert Frode Kyvåg var krystallklare underveis i kampen: Dette var 21-åringens definitive gjennombrudd.

For selv om Valle Dahl, som da spilte for Molde, endte forrige sesong som eliteseriens toppscorer, blir noe helt annet å imponere mot et storlag som franske Metz, forklarer Seierstad.

- Det hun leverer i den kampen er landslagsklasse. Du kan ikke gjøre det særlig mye bedre enn det hun gjorde der. Hun viser en skuddstyrke som er uvanlig på det nivået. Hun skjøt målet rundt, sier Seierstad til Nettavisen.

Kyvåg holdt ikke tilbake superlativene da han skulle beskrive bakspillerens prestasjon mot Metz, og overfor Nettavisen trekker han spesielt fram skuddteknikken som noe helt spesielt.

- Du ser kvalitetene hennes. Jeg sammenligner henne litt med Henny Reistad. Hun har det helt spesielle stegskuddet med en voldsom kraft bak, selv om hun ikke har så mye fysikk. Det ligger mye teknikk i det. Hun er kjempespennende, sier Kyvåg til Nettavisen.

NORGE? Ragnhild Valle Dahl lanseres som en mulig norsk joker i VM-troppen til håndball-VM i Japan i desember. Her i aksjon for rekruttlandslaget tidligere i år. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Topp fire i verden

For Metz er virkelig ikke et hvilket som helst lag. Da Vipers leverte en kjempeprestasjon forrige sesong og sikret tredjeplassen i Champions League, var det nettopp Metz som ble slått 31-30 i bronsefinalen.

Storlaget er spekket med spillere fra det franske landslaget.

- Mange av dem hadde sentrale roller i laget som vant EM i desember i fjor. Det var et av verdens beste lag som hun smalt ballen inn bak, forklarer Seierstad.

I søndagens kamp ledet det franske storlaget på et tidspunkt med hele åtte mål på stillingen 20-28, men Valle Dahl og Vipers kjempet seg tilbake i kampen. I kampens siste minutt satte de inn 38-38-målet som sikret et imponerende poeng, spesielt med tanke på den opphentingen som ble gjort.

- Hun har muligheten til å gjemme seg litt bak mer rutinerte spillere som Emilie Hegh Arntzen eller Marta Tomac, men gjør ikke det. Tvert imot, hun tar ansvaret for å snu kampen. Det burde jo ikke være hun som fremstår på den måten, men der viser hun den mentale styrken sin, sier Kyvåg.

Og slikt storspill legges selvfølgelig merke til.

En joker for landslaget?

Valle Dahls skuddoppvisning var av et så bra nivå, at kun Emilie Hegh Arntzen (8 mål) hadde flere mål blant Vipers-spillerne. Hegh Arntzen er imidlertid langt mer etablert på landslagsnivå, og er ventet å ha en plass i troppen landslagssjef Thorir Hergeirsson skal ta ut til VM i Japan.

I den troppen kan det også være aktuelt å finne plass til Valle Dahl, skal vi tro Seierstad.

- Det er topp verdensklasse som hun dominerer mot. Det er det som gjør at jeg tenker at hun kanskje kan være noe for Thorir, sier han.

EKSPERT: Frode Kyvåg jobber som håndballekspert for Viasat. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Viasat-kommentatoren understreker at en eventuell rolle på landslaget vil handle om å kunne være en joker som kommer inn for å bryte opp i et kampbilde, eller for å hamre inn noen raske scoringer.

- La oss si at vi ligger under og trenger å hente inn noen mål kjapt mot Slovenia, Serbia eller Nederland for den saks skyld. Da må vi tenke «hvem er det vi kan sette inn nå, som kan snu kampen og skaffe oss momentum?». Da tenker jeg hun kunne vært en spiller å sette på banen, sier han.

Også håndballekspert Kyvåg mener at 21-åringen kunne vært en spennende spiller å se i Norge-troppen, men påpeker at hun må levere flere gode kamper mot toppnivå for å virkelig overbevise landslagsledelsen.

- Jeg kjenner Thorir såpass godt at jeg tror han vil ha noe mer på beinet før han tar henne inn i troppen. Én toppkamp, uansett hvor sterk motstanderen er, må likevel følges opp med noen flere solide kamper. Nå får hun jo sjansen igjen borte mot Metz, og så har hun jo markert seg rimelig bra i serien, sier Kyvåg, og fortsetter:

- Hvis hun gjentar den matchen der, så tror jeg hun ligger veldig skarpt an.

MYE Å TENKE PÅ: Landslagssjef Thorir Hergeirsson har mye å tenke på for tiden. Norges tropp til håndball-VM i Japan offentliggjøres 4. november. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Returkamp i Frankrike



Valle Dahl og Vipers neste sjanse til å vise seg fram mot Metz skjer på bortebane 3. november.

Før det venter toppkamp mot Storhamar i Rema 1000-ligaen på søndag. Kampen sendes av TV 2, mens resten av rundens kamper vises av Nettavisen Direktesport.

Vipers og Storhamar ligger på henholdsvis 1. og 2.-plass i eliteserien etter sju spilte kamper. Vipers har vunnet samtlige av sine oppgjør, mens Storhamar har gått på et tap mot Fana.

De to topplagene endte også som nummer én og to forrige sesong, i tillegg til at de også gjorde opp seg imellom i sluttspillsfinalen. Også der gikk Vipers seirende ut av rival-duellen.

Om Valle Dahl får en av plassene i Norges VM-tropp blir klart når landslagssjef Thorir Hergeirsson offentliggjør spillertroppen 4. november. Norge åpner VM med kamp mot Cuba 30. november.

