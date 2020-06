Lanserer sykkelserien «Tidenes Tour de France»: - Man får historiene man ikke ville fått andre steder

Sykkelinteresserte nordmenn trenger ikke deppe til tross for at første pedaltråkk i Tour de France ikke blir satt før i august.

KAMPEN, OSLO (Nettavisen): Da det tradisjonsrike rittet ble utsatt som følge av koronaviruset, fikk nemlig Hans Olav Ingholm en idé.

Han ville tilby noe til alle dem som elsker sykkel - og som trodde de gikk en kjedeligere sommer i møte enn vanlig.

30-åringen driver til vanlig med standup, men er nemlig lidenskapelig opptatt av sykkelsporten.

Dermed fikk han med seg sykkeljournalisten Jarle Fredagsvik på laget, og ikke lenge etter var podkast- og artikkelserien «Tidenes Tour de France» lansert.

Det blir en serie som skal mimre tilbake til de største årgangene av Tour de France sammen med profilene som var der da det skjedde.

- Vi tenkte å mette sykkelabstinensene og sulten i sommer. Jeg tror jeg er en av Norges fremste sofaentusiaster av sykkelsporten, så jeg tenkte at jeg hadde passet godt inn som det folkelige alibiet, forteller Ingholm til Nettavisen.

Han påpeker at han valgte å ta med seg Fredagsvik, som han selv omtaler som «Norges desiderte fremste fyr på sykkeljournalistikk», for å ha en representant med mer faglig tyngde.

Kaggestad-møte gjorde inntrykk

Sammen skal duoen reise rundt og besøke flere sykkelprofiler i sommer. Nå møter vi dem på The Service Course Oslo, hvor Edvald Boasson Hagen er medeier.

Både han, Kurt Asle Arvesen, Dag Otto Lauritzen og Alexander Kristoff er blant gjestene i Ingholm og Fredagsvik nye serie, og tidligere i sommer møtte de TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Det var et møte som gjorde inntrykk på alle tre etter at de kom inn på 22. juli 2011 da terrorangrepet ved regjeringskvartalet og Utøya rammet Norge.

På den dagen var Kaggestad og hans kollega Christian Paasche på jobb i Frankrike for å kommentere Tour de France for TV 2.

TV 2-ekspert: Johan Kaggestad. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Han hadde tårer i øynene

Det var en dag som gjorde sterkt inntrykk på Kaggestad, og som gjorde ham beveget da han pratet om det med Ingholm og Fredagsvik 11 år senere.

- Vi var innom L'Alpe d'Huez, og snakket om 2003-utgaven. Deretter kom vi over i utgaven i 2011. Det var jo på den dagen 22. juli det smalt i Norge. I forkant av det hadde vi en fantastisk Tour de France med to etappeseire på Edvald og to på Thor (Hushovd, red. anm), minnes Fredagsvik.

Han forteller at journalistene ble sittende flere timer i bil den dagen for å komme seg ned på Grenoble.

Det er noe som gjorde sterkt inntrykk på Kaggestad.

- Det var tårer i øynene og vi hørte det på stemmen hans. Dagen etter var det den avgjørende tempoetappen hvor de skulle på lufta, men da var de enige om at de holdt det helt nede, forteller Fredagsvik.

Også Boasson Hagen husker tilbake til den grusomme dagen.

Han og Thor Hushovd sto i front av Tour de France-feltet under en minnesmarkering i dagene i etterkant.

- Det er lenge siden, men man husker jo at det var veldig trist stemning. Det var tragisk, men samtidig fint å stå i front, forteller han til Nettavisen etter å ha kommet rullende inn i sin egen sykkelbutikk etter en to timers lang treningstur i Oslo.

MINNES: Her står Edvald Boasson Hagen og Thor Hushovd i front av hovedfeltet for å minnes de som mistet livet etter terrorangrepet i Norge 22. juli 2011. Foto: Christophe Ena (AP)

- Kan forvente seg et gjenblikk

Mer om møtet med Kaggestad og Boasson Hagen får man høre og lese om når «Tidenes Tour de France» lanseres 24. juni.

- Leserne og lytterne kan forvente seg et gjenblikk, i tillegg til at man får historier man ikke ville fått andre steder. Man får de gode samtalene, og det tror jeg blir kult, sier Ingholm, som ble spesielt fascinert etter å ha hatt nevnte Arvesen på besøk.

- Det gøyeste med Arvesen var at han sa de hadde en strategi i Team CSC som gikk ut på at de skulle plage Cadel Evans. Så da hadde laget syklet opp til ham og begynte å erte ham. De snakket til ham om ting som ikke hadde med sykkelsporten å gjøre, og det er sånne ting jeg ikke visste og som gir en helt annen dimensjon til touren, forteller han.

MULTITALENT: Edvald Boasson Hagen tok på seg jobben som barista da Nettavisen møtte ham på Oslo Service Course. Foto: Adrian Richvoldsen, Nettavisen

Når Nettavisen møter den nyoppstartede podkastduoen, er det Edvald Boasson Hagen som er gjest.

Han er glad for at det blir blest om sykkelsporten i en ellers uvant rolig tid.

- Det er hyggelig å stille opp. Det er ikke så mye som skjer i koronatiden, og det er gøy å være med på en podkast, avslutter han.

Du kan lese alle artiklene i serien «Tidenes Tour de France» her hos Nettavisen. Både artikkelserien og podkasten har oppstart 24. juni.